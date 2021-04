Y aura-t-il jamais une adaptation de Spy x Family Anime? Voici ce que vous devez savoir

Spy x Family est l’une de ces histoires de manga qui doivent être racontées dans un format anime! Et devine quoi? Il va y avoir une adaptation de Spy X Family Anime! Le Manga, qui a été publié dans le Weekly Shonen Jump Magazine à la fin de 2019, en a rapidement fait un favori des fans parmi les otakus. Une fois les chapitres terminés, Shueisha a pris les droits et a créé 6 Tankabons en décembre 2020. Qui s’est vendu à 3 millions d’exemplaires en un an !! La prochaine étape logique serait donc certainement une adaptation de Spy x Family Anime.

L’histoire était intéressante et différente pour les personnes lisant le même type de mangas shonen pendant longtemps. Bien qu’il n’ait que 2 ans, le fandom de Spy x Family est énorme. Ils sont sur le point d’être traités avec une adaptation d’anime. The Amazing Manga, créé par Tatsuya Endo, est l’histoire d’un espion professionnel qui obtient la mission la plus difficile de sa vie appelée «Opération Strix». Lui faire construire une fausse famille pour exécuter la mission donnée.

Mais la torsion est quand Loid «Twilight», qui engage Yor pour être sa femme et adopte la petite fille Anya de famille d’accueil, se révèle être une personne assez intéressante avec des capacités incroyables.

The Wife Yor est un assassin qui s’appelle en fait «Thorn Princess». La fille adoptive Anya a des capacités de télépathie, même si toutes les trois essaient ces secrets l’une de l’autre. Mais Anya connaît la vérité sur la famille Spy x en raison de ses capacités surnaturelles. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles Spy x Family mérite une adaptation d’anime, et passons en revue quelques-unes d’entre elles.

Conte différent de Shonen

Le genre d’anime Shonen a publié des types d’animes shonen assez similaires, dans lesquels un garçon prête serment pour réaliser son rêve de devenir quelqu’un qu’il aspire à être. Il y a beaucoup de Rip off Naruto sur le marché de Shonen ces dernières années. Et ça devient vraiment ennuyeux, Dattebayo! Spy x Family est une bouffée d’air frais, un nouveau concept intéressant d’une prétentieuse famille d’espions essayant de garder leurs secrets loin les uns des autres et de vivre une vie normale.

Le premier objectif de Loid était de faire venir une fausse famille pour sa mission, mais maintenant que le temps passe, il semble les aimer et aimer leur compagnie. Il commence à mûrir à un moment où il commence à agir comme un père pour Anya. La prétentieuse mère Yor, qui ne veut jamais se marier, est aussi celle qui est heureuse avec sa famille maintenant. Elle décide de les protéger et de les aimer malgré la vérité.

Le frère de Yor était celui qui était toujours derrière son dos pour la marier à un type alors qu’elle grandissait, selon lui. Son frère a donc arrêté de harceler et Yor a une famille à s’occuper. C’est une situation gagnant-gagnant pour elle. En dépit d’être une fausse famille, à mi-chemin de la série, vous pouvez voir à quel point ils se soucient et s’aiment. Spy x Family est une expérience merveilleuse pour commencer, et je pense que tout le monde devrait la lire.

Date de sortie de Spy x Family

Actuellement en train de lire Spy X Family et je suis accro! 😍 J’ai hâte de voir l’anime BIENTÔT. Le père (Loid) est un espion, la mère (Yor) est un assassin et la fille (Anya) peut lire dans les pensées. Eh bien, c’est juste Loid et Yor qui ne connaissent pas le vrai travail de leur conjoint. 🤣# ス パ イ フ ァ ミ リ ー pic.twitter.com/8qSOXrINj2 – Qᴜᴇᴇɴ 「七 転 び 八 起 き」 (@ qann30) 31 mars 2021

En regardant la popularité de la série Manga, la prochaine étape importante et logique est certainement une adaptation Anime. Si un grand studio d’animation s’approche de Shueisha, nous pourrions voir une adaptation Spy x Family Anime dans les livres. Les grands studios comme Wit et récemment Mappa investissent dans littéralement tous les bons mangas préférés des fans et leur donnent vie dans l’adaptation animée.

Si Mappa Studios décide de le prendre entre ses mains, nous pourrions obtenir un chef-d’œuvre et Netflix qui a lancé sa propre ligue d’anime en investissant dans Netflix Original Anime. Cela donnera une plate-forme directe pour le lancement de la série, ou il peut également être lancé sur Crunchyroll et Funimation.

La date de sortie de l’Anime n’a pas encore été décidée mais une source très crédible, «Yonkou Productions», a tweeté en sa faveur. Les sorties hebdomadaires de Shonen sont toujours en cours, il devrait donc y avoir suffisamment de chapitres pour terminer même une saison de 12 épisodes s’il y a un anime dans les livres. Spy x Family n’a que 6 tankabons en sérialisation pour le moment.

Spy x Family anime en cours de planification (ça va être un moment) – YonkouProductions (@YonkouProd) 26 mai 2020

Veuillez noter que ce n’est pas une annonce officielle des éditeurs, mais seulement une intuition d’une source crédible.

L’anime sortira, mais quand? Nous ne le savons pas et nous prévoyons qu’il entrera en production d’ici la fin de cette année. Compte tenu de la pandémie, nous pouvons dire que Spy x Family peut être publié au printemps 2022. Nous vous informerons chaque fois qu’il y aura une déclaration officielle. Jusque-là, profitez du Manga.

