Y a-t-il vraiment une chance que les services Google Play et Android reviennent sur Huawei ?

Dans Andro4all, nous avons parlé long et dur à propos de Huawei ces derniers temps. Il y a quelque temps, nous nous demandions comment elle pouvait continuer à être la marque avec les utilisateurs les plus actifs après l’interdiction imposée en 2019 par l’administration Trump.

Les raisons qui justifiaient ce phénomène étaient diverses, la principale étant qu’ils fabriquaient de bons appareils et les faisaient bien. Maintenant, après avoir appris que les États-Unis prévoient d’assouplir les restrictions, nous nous demandons autre chose : La marque va-t-elle récupérer les services Google ?

Ce que dit le gouvernement américain

Le Bureau de l’industrie et de la sécurité du ministère du Commerce a publié une déclaration confirmant que le gouvernement américain publierait certaines technologies et logiciels standardisé des firmes américaines aux firmes chinoises.

Ces technologies seraient diffusées dans le cadre d’un règlements de normalisation et de normalisation auxquelles les parties prenantes américaines devraient se rendre. Et le Bureau de l’Industrie et de la Sécurité du Département du Commerce susmentionné n’a pas fourni de détails sur les technologies (ou les logiciels) qui seront publiées.

Le rapport publié par l’agence se compose de plusieurs sections. L’un d’eux évoque précision du chipset et autres logiciels connexes, où Google Mobile Services (GMS) pourrait également entrer. De Huawei Central, ils assurent que dans le rapport rien de spécifiquement révélé; il n’y a pas de détails spécifiques sur les technologies qui seront partagées avec les nouvelles normes.

Il convient de rappeler que les MSG constituent un suite de services propriétaires pour les téléphones Android. La plupart des fabricants certifient leurs appareils via GMS, puis installent les applications Google.

Cependant, de la source, il est souligné que il est possible que Huawei récupère le GMS. Pourtant, il est tôt pour dire quoi que ce soit.

Un grand pas pour Huawei

Gardez à l’esprit que le « coup d’atout » pour Huawei les empêche non seulement d’avoir accès aux services de Google, mais aussi les empêche d’avoir accès aux derniers processeurs Qualcomm.

Pour récupérer les GMS, les téléphones de la marque chinoise concurrencerait à nouveau les principaux constructeurs. Compte tenu du bon travail dont ont fait preuve les Chinois en créant leurs propres services mobiles, avoir à nouveau ce logiciel et cette technologie les ramènerait sans aucun doute à une position similaire à celle qu’ils avaient en 2019.

D’autre part, Les services mobiles de Huawei et les services mobiles de Google pourraient coexister dans les terminaux de l’entreprise. Ce serait la même situation que connaissent actuellement d’autres fabricants tels que Samsung ou Xiaomi. De cette manière, il pourrait être laissé à l’utilisateur de décider lesquels il souhaite utiliser.

Même ainsi, il est encore tôt pour oser quoi que ce soit. Nous espérons que dans les mois à venir, il y aura des nouvelles sur le sujet. Que le constructeur chinois revienne en première ligne du jeu ce serait une excellente nouvelle pour tout le monde.

