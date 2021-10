James Bond – Pas le temps de mourir : Y a-t-il une scène de générique de fin ?

C’est la première fois que nous voyons une femme 007 – ou n’importe qui d’autre que James Bond prendre le code 007 d’ailleurs ; la première fois (alerte spoil) que James Bond meurt, et donc, la première fois que les fans ne savent pas où James Bond partira.

On a beaucoup parlé de qui jouera le prochain James Bond. Les futurs films s’appelleront-ils ‘007’ parce que James Bond, l’espion attaché au code, cesse d’exister ? Ou y aura-t-il une préquelle ? Ou James Bond survit-il miraculeusement à une explosion de missile nucléaire ? Ce sont toutes de bonnes questions.

Après cette scène finale émouvante (nous cherchions aussi les mouchoirs), le générique de fin est joué et certains fans se sont assis avec impatience dans leurs sièges de cinéma attendant de voir s’il y avait une scène de générique de fin avec des indices sur l’avenir de James Bond.

Vous pouvez donc être assuré que James Bond a un avenir. Mais à quoi ressemblera cet avenir est quelque chose que seuls Barabara Broccoli et le reste de l’équipage savent pour l’instant.

Pas le temps de mourir est en passe de devenir le film Bond le plus populaire à ce jour, avec un week-end d’ouverture record au pays et à l’étranger. Et maintenant, nous attendons tous avec impatience le jour où nous pourrons mettre la main sur le DVD.