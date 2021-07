Y a-t-il une malédiction de joie ? Tous les décès précoces tragiques des membres de la distribution Naya Rivera, Cory Monteith, Mark Salling

Le 8 juillet marque un an depuis le décès tragique de Naya Rivera après avoir grandi dans le lac Piru dans le comté de Ventura, en Californie, en 2020.

Alors que la famille et les autres membres de la distribution de « Glee » de Rivera commémorent sa mort, cela rappelle les tragédies de la série qui ont frappé la série autrefois populaire.

De la mort de jeunes stars à des vies personnelles tragiques, les acteurs et l’équipe de « Glee » ont traversé beaucoup de choses, laissant de nombreux fans se demander s’il existe une malédiction « Glee »?

Y a-t-il un « Glee » malédiction?

Cory Monteith est décédé le 13 juillet 2013.

En tant que l’une des stars les plus appréciées de la série, Cory Monteith est devenu tristement célèbre pour son rôle de Finn Hudson. Malgré son talent, cependant, Monteith a longtemps lutté contre le fléau de la dépendance. Il a même pris congé de Joie aller en cure de désintoxication. Mais le 13 juillet 2013, Monteith a été retrouvé mort dans une chambre d’hôtel à Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada. Une autopsie a révélé plus tard qu’il était mort d’une overdose de drogue.

Jim Fuller est décédé le 14 septembre 2013.

Trois mois seulement après le suicide tragique de Cory Monteith, Jim Fuller, assistant réalisateur sur « Glee » — est décédé dans son sommeil le 14 septembre 2013. Il avait 41 ans. Une autopsie a révélé plus tard qu’il était mort d’une insuffisance cardiaque.

Nancy Motes est décédée le 9 février 2014.

Nancy Motes était assistante de production sur Joie et la sœur moins célèbre d’une certaine Julia Roberts. Alors qu’il semblait que Motes était capable de se frayer un chemin en dehors de sa tristement célèbre sœur, sa mort par suicide le 9 février 2014, a prouvé le contraire. Dans la note qu’elle a laissée, Motes a pesté contre Roberts pendant plusieurs pages, l’appelant par ses noms et révélant que « America’s Sweetheart » n’était pas aussi gentille qu’elle essayait de se présenter.

Le petit ami de Becca Tobin est décédé le 10 juillet 2014.

Becca Tobin a joué la belle Kitty Wilde dans « Glee » mais son petit ami de l’époque, Matt Bendik, est décédé de manière très tragique le 10 juillet 2014. Une femme de ménage a trouvé Bendik allongé sur le ventre et mort dans une chambre d’hôtel à Philadelphie. Et bien qu’il y ait eu beaucoup de spéculations sur la cause exacte de sa mort, les autorités ont confirmé que ni drogue ni arme n’avaient été trouvées sur les lieux. La mort de Bendik n’a finalement été jugée que « soudaine ».

Mark Salling est décédé le 30 janvier 2018.

Salling est devenu célèbre en jouant le mauvais garçon de Noah « Puck » Puckerman dans l’émission musicale à succès Fox. Cependant, la vie a imité l’art lorsqu’il a été révélé qu’il avait été arrêté et accusé de possession de pornographie juvénile.

Le 30 janvier 2018, six semaines seulement avant sa condamnation, Salling s’est suicidé. Dans une déclaration après sa mort, sa famille a tenté de minimiser ses crimes. « Mark était une personne douce et aimante, une personne d’une grande créativité, qui faisait de son mieux pour expier une grave erreur et des erreurs de jugement. Il laisse dans le deuil sa mère, son père et son frère. La famille Salling apprécie le soutien qu’ils ont reçu et demande que leur vie privée soit respectée », ont-ils déclaré.

Le casting semble être troublé en dehors de ces morts tragiques.

Que vous croyiez finalement qu’il y a une « Glee » malédiction ou pas, il est clair qu’en dehors de ces décès, le casting de la série a subi son lot de problèmes. Il y a eu le cas de Dianna Agron, qui a noué une relation très violente avec son petit-ami de l’époque, Alex Pettyfer, et s’est finalement cachée de lui parce qu’elle était « terrifiée » par ce qu’il pourrait faire.

Il y a eu le cas de Jesse Lukin, qui a été arrêté et accusé de conduite avec facultés affaiblies après avoir écrasé sa voiture. Et bien sûr, n’oublions pas le cas de Lea Michele, qui a été accusée il n’y a pas si longtemps de comportement très inquiétant et potentiellement raciste.

Quoi qu’il en soit, toutes ces jeunes vies perdues sont une tragédie.

Bernadette Giacomazzo est un éditeur, écrivain, publiciste et photographe dont le travail a été publié dans Teen Vogue, People, Us Weekly, The Los Angeles Times, The New York Post, BET.com, et plus encore.