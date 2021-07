Y a-t-il une histoire vraie derrière Never Have I ?

Depuis son arrivée sur Netflix en avril 2020, Moi jamais n’arrête pas de piétiner entre les utilisateurs. Cette comédie dramatique a été ajoutée au catalogue de la plateforme en plein confinement par la pandémie de coronavirus et, avec l’histoire de Devi (Maitreyi Ramakrishnan) et de ses copains, de nombreux sourires renaissent, faisant ainsi renaître la série en grand nombre. de fans.

C’est pourquoi, la première de la deuxième saison de Moi jamais ce fut un succès retentissant sur le géant du streaming. C’est le 15 juillet que Netflix renouvelait la fiction avec dix nouveaux épisodes où Maitreyi, l’interprète de Devi, retrouvait ses camarades de casting après un an de travail à la production de celle-ci.







Cette histoire, qui raconte la vie de Devi, une adolescente indo-américaine qui est paralysée après la mort de son père et décide de faire tout ce qu’il faut pour devenir une fille populaire dans son lycée après sa convalescence. Et, une fois achevée, la deuxième saison de Moi jamais dans lequel, ce désir de popularité lui a valu de mauvais moments et même quelques humiliations.

Cependant, il convient de noter que malgré le fait que ce drame pour adolescents ne soit pas une bande autobiographique, il est basé sur une histoire vraie. Eh bien, il s’avère que la créatrice, Mindy Kaling, est celle qui a avoué qu’une grande partie de ce qui est incarné dans la série est une histoire de vie qu’elle et son partenaire, Lang Fisher, connaissent très bien.

Comme ils l’ont avoué, les deux réalisateurs, dans une interview avec Terry Gross, leur idée est de montrer les soi-disant nerds d’une manière différente. « Ce ne sont pas que des parias et des tranquilles. Nous sommes ambitieux, nous avons parfois des personnalités désagréables, nous voulons avoir des relations sexuelles et des rêves comme tous les autres enfants« Mindy Kaling a explicitement déclaré.

Cependant, la déclaration la plus importante a été lorsqu’ils ont mentionné leur intention de montrer la douleur de l’adolescent sur la base de la même chose qui est arrivée au frère de Fisher.. « Nous trouvons intéressant de parler du deuil et de la façon dont il se manifeste parce que nous avons tous les deux des parents décédés de façon inattendue.« , Ils ont avoué ajouter plus tard: »Le frère de Lang, après le divorce de ses parents, a passé des mois avec des jambes paralysées et soudain, ils ont commencé à fonctionner”.







Il s’agit de la première saison de Moi jamais quand Devi, après avoir été témoin de la mort de son père, entame les premiers chapitres en fauteuil roulant. « Lorsque nous enquêtons, nous découvrons que c’est quelque chose qui arrive aux gens, en particulier aux jeunes, parfois après un traumatisme« Kaling a admis qu’une fois qu’ils avaient reçu l’approbation du frère de Fisher, ils pensaient que c’était le cas »une manifestation physique vraiment fascinante de la douleur adolescente« , Colline.