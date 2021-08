Y a-t-il un tueur en série en vrac à Atlanta ? Les meurtres de Katie Janness et Tori Lang font peur

La peur et l’inquiétude se répandent dans toute la Géorgie après qu’un article sur les réseaux sociaux alléguant qu’il y ait un tueur en série en liberté à Atlanta soit devenu viral.

La réclamation découle des meurtres récents de deux femmes dans des parcs en Géorgie. Les utilisateurs des médias sociaux ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que les décès pourraient être liés. Les deux décès restent non résolus.

Y a-t-il un tueur en série à Atlanta ?

La police d’Atlanta a nié qu’il y ait un tueur en série dans la région et a encouragé les résidents à être conscients de la désinformation.

« Il y a eu beaucoup de rumeurs et de spéculations autour de cette affaire, tant parmi les membres du public qu’en interne. La plupart des informations sont inexactes et certaines sont complètement fausses », ont-ils écrit dans un communiqué.

Cependant, cela n’a pas entièrement dissipé les inquiétudes de beaucoup concernant les meurtres des deux femmes, Katie Janness et Tori Lang.

Qu’est-il arrivé à Katie Janness ? Une femme et son chien tués à Atlanta.

Katherine Janness et son chien ont été retrouvés poignardés à mort dans le parc Piedmont vers 1 heure du matin le mercredi 28 juillet.

La police a collecté des images de surveillance et recherché des preuves dans l’étang du parc dans l’espoir de reconstituer les derniers moments de Janness.

Le FBI s’est également joint à l’enquête, ajoutant du carburant aux rumeurs selon lesquelles le meurtrier de Janness pourrait être un tueur en série.

Cependant, la police a déclaré qu’elle ne divulguerait aucune information expliquant pourquoi ou comment le FBI aide l’enquête.

La famille de Janness a lancé une page GoFundMe pour collecter des fonds pour les dépenses. Son partenaire de longue date, Emma, ​​a remercié les supporters pour l’avoir aidée à traverser le chagrin insupportable.

« Mon cœur est tellement brisé, mon monde ne sera plus jamais le même », a-t-elle écrit, décrivant Janness comme « l’amour de ma vie ».

CONNEXES : Deux adolescents accusés d’avoir torturé une fillette de 10 ans qui était là pour jouer pendant que leur mère enregistrait l’abus

Qu’est-il arrivé à Tori Lang ? Adolescent tué dans Yellow River Park.

À 6 heures du matin le jour même du meurtre de Janness, le corps de Tori Lang, 18 ans, a été retrouvé à Yellow River Park, à environ 35 km de Piedmont Park à Atlanta.

Les parents de Lang étaient inquiets lorsque leur fille n’était pas rentrée à la maison mercredi. À ce moment-là, le corps de l’étudiante en génie architectural avait été découvert et la police avait publié des images de ses tatouages ​​afin de l’identifier.

Le meilleur ami de Lang, qui a des tatouages ​​assortis à l’adolescent, a vu les images et a contacté les parents en deuil.

La police du comté de Gwinnett a déclaré que Lang avait été tuée par balle et qu’elle était toujours à la recherche de son assassin ainsi que de sa Nissan Versa 2012 bleu clair.

Vous pouvez soutenir la famille de Lang en faisant un don sur leur page GoFundMe.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.