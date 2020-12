Y a-t-il un gros œil? Alors sachez comment éviter

Tout le monde n’y croit pas, mais juste au cas où … Il n’est pas bon de faciliter. Depuis l’antiquité, les yeux sont considérés comme l’expression de l’âme et considérés comme un organe sacré. L’œil humain a un potentiel caché et émet des énergies qui peuvent intensifier les mots parlés. Un regard pénétrant et bien dirigé peut grandement renforcer un message ou un enseignement. Et, souvent, seuls, ils sont capables de transmettre toutes les informations nécessaires.

Nous voyons, par conséquent, qu’une grande partie de l’énergie générée par nos processus internes – comme nos pensées et nos sentiments – est émise par les yeux vers le monde extérieur. En plus d’être le miroir de l’âme, l’œil est aussi un grand émetteur de magnétisme et d’énergie. Il y a des rapports d’hommes saints qui, avec juste leurs yeux, ont guéri les malades. Ce n’est rien de plus qu’une énergie de guérison très puissante qui est canalisée à travers les yeux. Mais, malheureusement, la Terre ne vit pas que de saints.

De nombreux êtres déséquilibrés intérieurement émettent, à travers leur regard, toute l’énergie indisciplinée qui les habite et vont tuer les plantes, flétrir les gâteaux, provoquer la casse chez les jeunes enfants, casser des objets, briser les machines et même causer des maladies et beaucoup de malaise. sur leurs victimes. Beaucoup considèrent le phénomène du Big Eye comme une pure superstition, mais le sujet a déjà été abordé par Lao-Tsé, créateur du taoïsme, qui a vécu plus de 350 ans avant le Christ et par Confucius qui a vécu 600 ans avant le Christ, tous deux en Chine. .

Le Fat Eye n’est rien de plus que la canalisation, à travers les yeux, d’une énergie interne générée par le désir de posséder ce qui appartient aux autres et par l’envie, qui est encore un vol d’énergie. Les propriétaires d’Olho Gordo sont des personnes dans un état de mécontentement permanent et qui ont un complexe d’infériorité (même camouflé), car ils ne pensent pas être capables d’obtenir l’objet de leur cupidité pour eux-mêmes. Ils continuent de vivre en regrettant leur malchance, mais ils ne font rien pour se construire une vie plus heureuse.

Nous pourrions les considérer comme des vampires d’énergie et ils sont liés à de faibles désirs, à la méchanceté, à l’égocentrisme et à une série de problèmes internes qui ne sont pas résolus. Ils aiment être toujours là et connaître les événements, ils sont serviables et compagnons, utilisant la ressource de l’approximation. Six conseils pour faire face au Fat Eye Une chose est sûre: notre bonheur dérange certainement beaucoup de gens et tout au long de notre vie, nous serons obligés de le gérer, alors ne vous enfuyez pas et faites comme si ce n’était pas avec vous.

Apprendre à se comporter face aux faits est le mieux que nous ayons à faire. Voici quelques conseils qui peuvent nous aider beaucoup:

1) Amulettes: De nombreuses personnes utilisent souvent des amulettes pour éviter les énergies négatives. Bien que beaucoup ne croient pas en leur efficacité, ces objets sont en fait des destinataires d’énergies disharmonieuses, les absorbant et les neutralisant. Mais ils sont de peu d’utilité si la personne avec qui la porte vibre mal ou avec une faible estime de soi.

2) Apparences: Laisser de côté la naïveté est également très utile en ces temps. Avec un peu de connaissances, de pratique et d’attention, il est possible de commencer à ressentir les intentions des autres afin de ne pas être pris au dépourvu. Cela ne veut pas dire être méchant et juste voir le mal en tout et en tout le monde, mais avec un peu de sensibilité nous apprendrons à nous positionner correctement dans chaque situation, en nous ouvrant à ceux qui méritent notre confiance et en nous mettant en position de défense contre ceux qui ne nous inspirez pas de bon augure. Le secret n’est pas de se laisser emporter par les apparences et uniquement par la raison, l’intuition compte aussi beaucoup dans ces cas, en plus d’une observation très précise. À partir de là, nous sélectionnerons nos amis, saurons à qui confier nos secrets et, surtout, déterminerons qui devrait ou ne devrait pas visiter notre maison. Je travaille généralement beaucoup sur cet aspect dans mes cours de bioénergie.

3) Lumière: Un autre bon conseil est l’utilisation de la visualisation créative et du mentalisme. Imaginez-vous enveloppé d’une lumière dorée, ce qui vous rend invulnérable aux attaques des envieux. Profitez-en pour lui envoyer un peu de lumière, après tout la générosité est une énergie qui nous protège. Faites de même avec votre maison, vos animaux et vos objets de valeur. Le bleu est une autre très bonne couleur de protection: la couleur de l’archange Michel.

4) Renforcement intérieur: Mais, dans le cas d’Olho Gordo, le plus important est l’attitude de la personne face aux faits. Les êtres de faible volonté, indécis, craintifs, superstitieux, qui ne se considèrent pas dignes de bonheur sont des cibles faciles pour les envieux. Le renforcement intérieur est la meilleure arme contre les attaques extérieures.

5) Soyez naturel: Un autre aspect important est le naturel. Ne cachez pas la nouvelle voiture, la promotion que vous méritez et encore moins vos cadeaux personnels, n’utilisez jamais de fausse modestie, assumez votre fortune avec fermeté et mérite. D’un autre côté, ne tombez pas non plus dans l’autre extrême, en vous montrant et en attisant l’envie des autres. Je le répète: le naturel combiné à la sécurité d’un sentiment de dignité nous protège de l’envie des autres.

6) N’ayez pas peur: Ne regardez jamais l’envieux avec peur ou ne vous sentez pas inférieur à lui en termes de pouvoir. N’oubliez pas que ceux qui sont jaloux le sont parce qu’ils ne sont pas heureux et n’ont pas la capacité de réaliser ce qu’ils veulent. Votre fermeté vous protégera et la peur ne donnera de la force qu’aux envieux. Utilisez et abusez de votre sens de l’humour. La joie combinée à la présence de l’esprit (sans agression) a coupé le modèle vibratoire de l’envieux, le laissant sans action. Et n’oubliez pas: n’ayez jamais honte ou culpabilité d’être heureux.