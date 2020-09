Y a-t-il un ‘ESPOIR’ pour Ash vs Evil Dead Saison 4?

Campbell joue son rôle de Ash, le gosse de stock, le lothario mûr et le traqueur de bête à la tronçonneuse qui a traversé les 30 dernières années en restant à l’écart du devoir, du développement et de la terreur des Evil Dead.

Au moment où un fléau mortel prend des mesures pour anéantir la totalité de l’humanité, Ash est enfin obligé d’affronter ses mauvais esprits. Le destin, il s’avère, n’a aucun dessein de libérer l’improbable saint de son emprise «malveillante».

Date de sortie de Ash vs.Evil Dead Saison 4

Le casting s’était énergisé pour une quatrième saison et était franc sur l’avenir de la série. À la suite de cette nouvelle anéantissante, les fidèles fans d’Ash contre Evil Dead ont fait la croisade #BringBackBoomstick via des médias de réseau Web, un geste à l’arme d’Ash qu’il a qualifiée de «boomstick». Les téléspectateurs étaient convaincus qu’un autre système, ou peut-être Netflix, prendrait le contrôle de Ash contre Evil Dead pour organiser une fermeture appropriée, mais la chute était considérée comme la dernière.

Les créateurs ont partagé à quoi aurait ressemblé Ash contre Evil Dead la saison 4 si la série avait été rechargée. Raimi et Campbell construisaient un scénario qui contrastait avec Mad Max. Cela se serait produit plus tard, comme évoqué lors de la finale de l’arrangement Ash contre Evil Dead, se concentrant sur Ash alors qu’il enquêtait sur le monde dystopique alors qu’il rejoignait Pablo, Kelly et Brandy. Après la radiation, Campbell a déclaré qu’il avait démissionné avec autorité de sa représentation en tant que Ash. Pourtant, l’univers d’Evil Dead pourrait reprendre vie dans les années à venir, comme l’a indiqué Raimi.

Penser à Ash Vs Evil Dead saison 4. pic.twitter.com/h24dUH6ayI – LWI Rust9K – Plussy fier (@ Rust9001K) 30 août 2020

Le casting de Ash contre Evil Dead Saison 4

Les principaux membres du casting des trois premières saisons sont Bruce Campbell dans Ash Williams, Ray Santiago dans Pablo Simon Bolivar, Dana DeLorenzo dans Kelly Maxwell / Sorceress Kaya, Jill Marie Jones dans Amanda Fisher (saison 1), Lucy Lawless dans Ruby Knowby / Rebecca Prevett, Michelle Hurd comme Linda Bates-Emery (saison 2), Ted Raimi comme Chet Kaminski (saison 2) et Lindsay Farris comme Dalton (saison 3).

Comme il n’y a pas de nouvelles concernant la quatrième saison, les lancers n’ont pas été déclarés.

L’intrigue de la quatrième saison

Comme mentionné précédemment, il n’y a pas de nouvelles sur Ash vs Evil Dead Season 4. Donc, l’intrigue n’est pas non plus connue de nous. Dès qu’il y aura une déclaration officielle basée sur cela, elle sera bientôt mise à jour sur notre site Web. Jusque-là, restez à l’écoute!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂