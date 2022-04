Y a-t-il "Mario Kart" pour PS4 ? 7 jeux de course amusants PlayStation alternatifs

Malheureusement, le jeu de course amusant « Mario Kart » n’est pas disponible pour la PS4, mais uniquement pour la Nintendo Switch. Cependant, d’autres coureurs amusants et jeux de course multijoueurs sont disponibles sur la PS4, qui offrent également beaucoup de plaisir à faire la fête.

1. « Crash Team Racing: Nitro Fueled »: Concurrence égale pour « Mario Kart »



Crash est aussi assez fou dans son jeu de course de kart.



Image : © Activision 2019



Le bandicoot Crash Bandicoot était autrefois la mascotte PlayStation. Sur PSOne, Naughty Dog (« Uncharted 4 ») a donné à Crash son propre jeu de course amusant et même une suite sur PS2. Les deux jeux combinés sont également disponibles dans une nouvelle édition révisée « Crash Team Racing: Nitro Fueled » pour la PlayStation 4.

Vous pouvez affronter jusqu’à trois joueurs humains en mode arcade ou vous affronter dans l’arène. Cela fonctionne à la fois en écran partagé à quatre joueurs et en ligne. Vous pouvez vous défouler seul en mode histoire ou en contre-la-montre.

2. « Wipeout Omega Collection »: planeurs futuristes



« Wipeout » a très bien vieilli.



Image : ©Sony 2017



Le jeu de course sur les planeurs en vol stationnaire était autrefois l’un des titres phares des consoles PlayStation. Vous affrontez d’autres pilotes et leurs planeurs en vol stationnaire sur des pistes futuristes. Avec l’aide de power-ups, vous pouvez les abattre et même les détruire, comme « Mario Kart ».

Aujourd’hui, la série « Wipeout » a perdu un peu de son importance, mais ce n’est pas par manque de qualité, comme le prouve la « Wipeout Omega Collection ». Jusqu’à deux joueurs s’affrontent en écran partagé dans les parties incluses « Wipeout HD », « Wipeout Fury » et « Wipeout 2048 ». Avec 46 planeurs sur 26 itinéraires, ça ne devient pas ennuyeux aussi vite.

3. « Trials Rising »: Cascades de moto délicates



« Trials Rising » met vos compétences à l’épreuve.



Image : © Ubisoft 2022



« Trials Rising » est l’un des rares jeux de course en 2D ou 2.5D. Jusqu’à quatre pilotes s’affrontent avec leur moto sur le même écran et tentent d’atteindre la ligne d’arrivée le plus rapidement possible. Mais c’est plus facile que prévu, car les routes sont pleines d’obstacles. De plus, il n’est pas si facile d’équilibrer et de rester sur le vélo avec votre pilote de motocross.

Vous ne tomberez certainement pas dans une ruée vers la vitesse dans « Trials Rising », mais le coureur amusant est très amusant, car il met vos compétences et votre patience à l’épreuve.

4. « Team Sonic Racing »: Le travail d’équipe permet au rêve de fonctionner



Dans « Team Sonic Racing », le succès de l’équipe compte plus que la performance individuelle.



Image : © Sega 2022



« Team Sonic Racing » ne diffère guère de « Mario Kart 8 » ou de « Crash Team Racing : Nitro Fueled » : vous courez avec Sonic et ses amis sur des pistes colorées de l’univers « Sonic » et essayez différents power-ups pour l’emporter sur vos concurrents. Cependant, une particularité distingue « Team Sonic Racing » des deux autres pilotes amusants.

Comme le titre l’indique, le travail d’équipe joue un rôle important dans « Team Sonic Racing ». À la fin d’une course, non seulement votre placement personnel compte, mais aussi la performance de votre équipe. Cela vaut donc la peine de soutenir votre équipe pendant la course afin que vous puissiez célébrer ensemble une victoire d’équipe. C’est encore plus amusant en multijoueur avec des amis qu’avec des camarades IA.

5. « Hot Wheels Unleashed »: Frénésie avec des petites voitures



L’araignée essaie de vous ralentir avec sa toile.



Image : © Mattel 2022



Avez-vous l’habitude de chasser des voitures Hot Wheels à travers des boucles et des pistes sinueuses ? Avec les petites voitures miniatures, vous pouvez désormais courir numériquement sur des parcours fous. « Hot Wheels Unleashed » propose de nombreux véhicules Hot Wheels bien connus que vous dirigez sur la piste dans un style arcade de première classe.

Les obstacles, les sections de piste magnétiques et les voies d’accélération garantissent que la piste ne devient jamais ennuyeuse. Et le multijoueur local et en ligne vous permet de rejoindre d’autres fans de Hot Wheels pour voir qui est le meilleur pour contrôler leurs petites voitures.

6. « Obliteracers »: tirer sur des karts



Dans le jeu de course amusant « Obliteracers », vous abattez les autres pilotes.



Image : © Pont 13 2018



Dans « Mario Kart », vous pouvez faire de la vie un enfer pour vos camarades de jeu à l’aide de bonus tels que des bananes et des carapaces de tortue et ainsi vous donner une longueur d’avance. Dans « Obliteracers », cependant, les batailles ne sont pas un moyen pour une fin, elles sont le but : il s’agit principalement de tirer sur les pilotes adverses.

Le jeu de course amusant se joue à vol d’oiseau, tous les pilotes restant toujours sur la même section d’écran. Il est donc possible de jouer « Obliteracers » localement avec jusqu’à 16 joueurs. « Obliteracers » est parfait comme jeu de fête, puisque vous pouvez conduire vos camarades à la folie avec des mines, des missiles guidés, des barils de pétrole et autres.

7. « Beach Buggy Racing »: du mobile à la PS4



« Beach Buggy Racing » est un jeu de course amusant à la « Mario Kart ».



Image : © Unité vectorielle 2018



« Beach Buggy Racing » était à l’origine un jeu pour smartphone qui a ensuite été porté sur la PlayStation 4. Le jeu de course amusant peut être joué en écran partagé avec jusqu’à quatre joueurs sur un seul téléviseur. Les pistes du clone « Mario Kart » sont variées et contiennent de nombreux raccourcis.

Le look est coloré et les power-ups assurent une bonne humeur. Seuls les graphismes ne peuvent pas suivre les jeux de course PS4 ordinaires en raison de l’arrière-plan mobile. Mais le jeu apporte définitivement du plaisir à faire la fête.