Y a-t-il le chanteur Bobby T de The Playlist, la série Spotify sur Netflix ?

Netflix

La Playlist est maintenant disponible sur Netflix, où ils nous racontent l’histoire d’origine de Spotify. Là, nous avons un chanteur nommé Bobby T qui a suscité la curiosité du public. C’est vrai?

©NetflixY a-t-il le chanteur Bobby T de The Playlist, la série Spotify sur Netflix ?

le service de streaming Netflix continue avec sa formule d’apporter des histoires de réalité à son vaste catalogue de contenu et dans ce cas, ils l’ont fait une fois de plus avec La liste de lecture. Il s’agit de la série qui a été créée le vendredi 14 octobre dernier et a attiré l’attention sur le fait qu’il s’agit d’une histoire d’origine de Spotify, la plateforme musicale la plus connue au monde. Au cours de son intrigue, nous rencontrons certains personnages, tels que bobby t. Existe-t-il dans la vraie vie ?

La prémisse centrale du programme dirigé par Per-Olav Sørensen et écrit par Christian Spurrierse met l’accent sur daniel, un jeune entrepreneur technologique suédois. Avec ses principaux partenaires, ils ont révolutionné l’industrie en offrant de la musique en streaming gratuite et légale dans le monde entier. Il est décrit comme un exemple de la façon dont des convictions fortes, une volonté de fer, l’accès à l’industrie et de grands rêves peuvent aider les petits entrepreneurs à défier le «statu quo» en changeant la façon dont nous écoutons de la musique.

+Est-ce que Bobby T de The Playlist est réel ?

bobby t elle est apparue dans l’émission en tant qu’artiste professionnelle en herbe. Son camarade de lycée, daniel, a vu en elle une personne qui poursuit ses rêves et c’est pourquoi après avoir signé avec Sony Music, elle a été incluse dans la liste Spotify dès le premier instant. Son espoir a été un facteur important pour dynamiser sa carrière, qui a également été un facteur déterminant pour affronter Daniel à propos de conflits de redevances.

Dans la fiction, ils montrent que bobby t Il a ensuite sorti six albums studio au cours de sa carrière de dix ans, mais il n’avait toujours pas réalisé son rêve, car il devait avoir un travail parallèle et se produire dans des entreprises locales. Compte tenu de sa situation, il a cherché à ce que les musiciens aient l’argent qu’ils méritent pour leur travail et a atteint le Sénat des États-Unis. Bien que cela ressemble à une histoire qui peut se produire dans la vraie vie, nous devons vous dire que ce chanteur est complètement fictif et n’est basé sur aucun cas de réalité.

Au-delà de ça bobby t n’est pas une vraie chanteuse, il faut savoir que son interprète, Janice Kamya Kavander, est un chanteur pop-soul suédois qui connaît le pouvoir de Spotify dans l’industrie aujourd’hui. Après son passage dans la série Netflix, il a raconté mode scandinavie: « C’était toute une expérience et un défi de jouer quelque chose que je suis vraiment. Mais je n’étais pas seulement censé jouer moi-même, je devais vraiment croire que je pouvais jouer Bobby. ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂