Y a-t-il du calme maintenant au Barça?: Le retour de Messi met fin à la saga du changement

Le contrat de Lionel Messi avec le FC Barcelone est toujours en cours depuis un an. Sa tentative de démission a échoué, mais la superstar revient dans l’équipe. Mais dans le différend entre le club et le footballeur exceptionnel, certaines questions restent ouvertes.

Le footballeur mondial Lionel Messi a repris l’entraînement lundi pour la première fois après sa tentative infructueuse de quitter le FC Barcelone. Après avoir terminé le test corona obligatoire dimanche, l’Argentin a été le premier de tous les joueurs à arriver à la Ciutat Esportiva Joan Gamper à Barcelone, comme le rapportent les médias sportifs espagnols.

On attendait avec impatience le degré d’engagement du joueur de 33 ans. Les observateurs n’ont pas voulu exclure que la querelle sur son obligation de rester deuxième du championnat espagnol aurait pu nuire à la motivation de Messi. L’Argentin lui-même avait déclaré dans une déclaration sur sa localisation non entièrement volontaire que « mon attitude ne changera pas ».

En marge de l’entraînement, il devrait également y avoir une rencontre avec le nouvel entraîneur du Barça Ronald Koeman. Selon les médias, le Néerlandais a déjà annoncé qu’il n’accorderait plus à Messi les privilèges précédents. Ce dernier, à son tour, avait vivement critiqué son club pour avoir déclaré qu ‘ »il n’y a pas d’approche à long terme » et que ce n’est pas le cas depuis longtemps.

Samedi prochain, le premier match test contre le club de troisième division Nàstic Tarragona est au programme, le 29 de l’ouverture de la saison contre le FC Villarreal. Messi voulait quitter le club, pour lequel il joue depuis l’âge de 13 ans, cet été avant l’expiration de son contrat, qui court jusqu’en juin 2021. Cependant, le président du club, Josep Bartomeu, a insisté sur le fait que Messi avait communiqué cela trop tard et n’aurait donc pu changer que si la clause de transfert stipulée dans le contrat avait été activée. Selon les médias, cela représentait 700 millions d’euros.

Comme Messi ne voulait pas non plus de litige juridique avec son club, il a annoncé qu’il resterait au moins jusqu’à fin juin 2021. Ensuite, son contrat prendra fin – et tout indique qu’il quittera ensuite les Catalans après plus de 20 ans au club.