Y a-t-il du bœuf entre les moulages de «Floribama Shore» et de «Jersey Shore»?

Jersey Shore et Rivage de Floribama comportent deux groupes de colocataires très différents. Récemment, les fans ont commencé à penser qu’il pourrait y avoir des troubles entre les castings de ces émissions MTV. Y a-t-il conflit entre le casting de Rivage de Floribama et le Jersey Shore colocataires?

‘Jersey Shore’ et ‘Floribama Shore’ ont des moulages différents, mais beaucoup en commun

En 2009, le monde a rencontré un groupe de guidos et de guidettes qui ont passé l’été à faire la fête à Seaside Heights, New Jersey. Aujourd’hui, ils sont devenus le casting bien-aimé de Jersey Shore.

En 2017, MTV a introduit un concept similaire – huit étrangers vivant et faisant la fête ensemble dans la mendicité de Floride. Rivage de Floribama se sentait familier à Jersey Shore Ventilateurs. Et depuis Côte du New Jersey: vacances en famille n’était nulle part en vue, la plupart des fans ont accueilli la nouvelle série de téléréalité.

Certains fans pensent que les colocataires de « Floribama Shore » envient le casting de « Double Shot at Love »

Côte du New Jersey: vacances en famille a été introduit en 2018, ravivant l’amour de nombreux fans pour la série. L’année suivante, MTV a introduit Double coup à l’amour. La série de rencontres cherchait à aider Vinny Guadagnino et Pauly DelVecchio à trouver l’amour.

Récemment, Côte du New Jersey: vacances en famille filmé la saison 4. Cette saison comprendra certains des acteurs de Double coup à l’amour – quelque chose que les fans pensent avoir déclenché Rivage de Floribama jeter.

« Quelques Rivage de Floribama les acteurs ont laissé tomber de l’ombre DSAL sur [Instagram Live]», A souligné un fan de Reddit. « [They were] insinuant qu’ils devaient construire leur suite et commencer par le bas, tandis que Pauly et Vinny nourrissaient DSAL comme la prochaine génération. »

Ce fan a également souligné comment certains des Rivage de Floribama le casting semblait envieux que le Double coup à l’amour voyagé dans des jets privés et séjourné dans des suites penthouse. Ils ont également «affirmé n’avoir jamais reçu de soutien de leur émission sœur Jersey Shore. »

D’autres fans pensent que « Floribama Shore » chevauche les « coattails de Jersey Shore »

Avant Côte de Floribama, il y avait Jersey Shore. Et avant cela, il y avait Le vrai monde. Et Le défi. La liste est longue, car MTV est devenu une sorte de maître dans le monde de la télé-réalité.

Indépendamment de qui a fait quoi en premier, les fans compareront toujours des émissions avec une distribution et un format similaires. Certains fans sont convaincus que Jersey Shore le casting ne devrait pas être concerné par le casting de Rivage de Floribama.

« Pour autant que DSAL, à l’origine c’était une émission de rencontres pour Pauly et Vinny », a souligné un fan sur Reddit. «Étant qui ils sont (ou plus encore qui est Pauly), des avantages sont venus avec eux dans la série comme des penthouses, des jets, etc.»

Ce fan pense également que le Rivage de Floribama les acteurs devraient «cesser de paraître amers parce qu’ils n’ont pas non plus commencé à partir de zéro – ils roulent Jersey Shorecoattails. «

Pourtant, un autre producteur SallyAnn Salsano préfère « Jersey Shore » à « Floribama Shore »

La société de production 495 Productions de SallyAnn Salsano nous a apporté des émissions comme Fête dans le sud, Côte du New Jersey: vacances en famille, et bien sûr, Jersey Shore et Rivage de Floribama. Avec Salsano à la pointe de 495 Productions, certains fans pensent qu’elle pourrait jouer les favoris.

« Aime mon Floribama, mais ils sont vraiment extrêmement salés à propos de la préférence de SallyAnn / 495 d’obtenir JSFV S4 de retour et impliquant DSAL (le tournage à Vegas la semaine dernière a dû toucher un nerf avec Nilsa) Floribama», A souligné un autre fan de Reddit.

« Floribama S4 était censé filmer fin mars pendant 2 mois mais a évidemment été annulé à cause de [the coronavirus] COVID-19 », ont-ils poursuivi. «Alors que COVID s’aggrave, il n’y a apparemment pas de date en vue pour commencer. Je suppose qu’il a été déplacé après que le casting ait été mis en attente pour partir plusieurs fois cet été.

Étant donné que les trois séries ont la même équipe de production, ce fan ressent le Floriabama les acteurs peuvent avoir l’impression d’avoir été mis en veilleuse. En réalité, il est peu probable que Salsano joue les favoris. Ce qui est plus réaliste, ce sont les nombreuses limites que la pandémie a imposées à la socialisation.

Y a-t-il du bœuf entre «Jersey Shore» et «Floribama Shore»?

Il est difficile de dire s’il y a vraiment une sorte de querelle entre les deux acteurs. Les deux groupes ont été rendus célèbres par le réseau MTV pour des raisons similaires. Salsano continue de travailler en étroite collaboration sur les deux spectacles. Pourtant, certains fans pensent que c’est compréhensible s’il y a un ressentiment venant du Rivage de Floribama équipage.