Y a-t-il des âmes sœurs ? Le film défiant l’amour de Netflix est un succès

NETFLIX

Cette production italienne revisite le concept le plus célèbre des comédies romantiques. Découvrez comment le géant du streaming est devenu à la mode.

© Netflix4 moitiés, le film italien qui triomphe en streaming.

Non plus La fille noire avec Olivia Colman, ni Ne lève pas les yeux avec Leonardo DiCaprio. Il y a un film qui a su se faire une place parmi les tendances de Netflix et laisser une réflexion importante : Y a-t-il des âmes sœurs ? Son nom est 4 moitiés, est italien, il a été créé cette année et fait déjà des fans du Comédie romantique. Ici, nous vous disons tout ce que vous devez savoir avant de le voir.

Dirigée par Alessio Maria Federici avec le script de Martino coli, le film présente des histoires parallèles de quatre amis célibataires qui forment des couples différents. En solo 90 minutes, défie le concept d’âmes sœurs, quelque chose qui sonne bien d’un point de vue romantique, mais qui n’est pas très éloigné de la science. Luca et Sara ressentent le besoin de vérifier. C’est ainsi qu’ils invitent Chara, Giulia, Matteo et Dario à dîner, dans le but de savoir si l’un d’eux pourra tomber amoureux de l’autre.

Son titre d’origine est Quattro metà Et, précisément, innove pour savoir si la personne idéale pour partager une vie avec un partenaire est quelqu’un de plus beau ou un opposé complémentaire. Cette semaine le long métrage produit par Bartlebyfilm et Cattleya a atteint la plateforme de streaming et s’est rapidement positionné dans les tendances, grâce au bon accueil des internautes qui ont suivi le débat sur les réseaux sociaux.

Cet ajout au catalogue n’est rien de plus qu’une sitcom. Malgré cela, il a su trouver la bonne formule pour allier romance, fun et sentiments très profonds qui interpellent les téléspectateurs. Tout cela découle des performances d’un casting qui fait de cette fiction un récit percutant.

Ilenia Pastorelli Elle est chargée de donner vie à Chiara, une anesthésiste qui recherche une relation sérieuse. Pour sa part, Mathilde Gioli Représente Giulia, une femme experte en finance et très exigeante. En outre, Matteo Martari incarne Matteo, un jeune homme qui travaille dans une maison d’édition, tandis que Giuseppe Maggio est chargé de jouer Dario, un avocat très réussi. Luís Filipe Eusébio, Elmano Sancho, Soraia Tavares, Mauro Hermínio et Cristiano Piacenti compléter le casting.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂