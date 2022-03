Y a-t-il de l’amour hors plateau? Que se passe-t-il entre Ana de Armas et Chris Evans

CÉLÉBRITÉS

Ils sont unis par une amitié inconditionnelle et une indéniable alchimie à l’écran. Apprenez tout sur le lien entre les protagonistes de Knives Out, The Grey Man et Ghosted.

© GettyAna de Armas et Chris Evans joueront dans le prochain film Apple TV+.

Tout au long de l’histoire du cinéma, un nombre important de couples se sont formés. romans à l’écran, ils se sont réalisés et ont rendu fous les fans qui aiment les voir ensemble. Mais ce qui est vraiment attirant, c’est quand ce couple commence avec un amitié. Est-ce le cas pour Chris Evans et Anne d’armes? En dehors du plateau, l’amour continue-t-il ou est-ce une pure fiction ? Découvrez les réponses ici !

Ce ne serait pas la première fois qu’un duo qui a parfaitement fonctionné à l’écran transforme leur complicité en mariage. Pénélope Cruz et Javier Bardem, sont de parfaits exemples d’acteurs très responsables sur le plateau qui ne pouvaient s’empêcher de tomber amoureux. La même chose s’est produite avec Mila Kunis et Ashton Kutcheret surtout avec l’un des couples tendances dont tout le monde parle : Zendaya et Tom Holland.

Contrairement à eux, ce qui les unit est une particularité : ils ont déjà trois projets ensemble, où leur alchimie est indéniable. Sa première rencontre au cinéma fut avec Couteaux sortis – disponible en Première vidéo – qui les a présentés comme Hugh Ransom Drysdale, le petit-fils de Harlan Thrombey et Marta Cabrera, l’infirmière et grande amie. Leur connexion a été immédiate dès le premier instant et, de cette façon, ils ont été appelés à poursuivre un grand projet en Netflix.

Il s’agit de L’homme gris, un film qui arrivera cette année sur la plateforme de streaming chargée d’action. Mettant en vedette Ryan Gosling, ils raconteront l’histoire d’un ancien agent de la CIA qui devient un tueur à gages et doit mettre fin à la vie d’un ancien collègue, déclenchant une chasse à l’homme. Mais ce n’est pas tout, car très bientôt un autre film viendra qui les aura comme protagonistes.

On parle de fantômeune bande romantique originale de AppleTV+ qui est en plein tournage et qui a ses followers avec de grandes attentes. Et ce n’est pas seulement l’intrigue qui retient l’attention, mais le fait de les voir réunis et que c’est enfin la confirmation de leur idylle. Après la rumeur selon laquelle Evans était en couple avec Selena Gomez puis avec Alba Baptista, certains fans pensent qu’Ana est en fait sa petite amie. Cependant, pour le moment, ce ne sont que des théories et il ne reste plus qu’à attendre pour découvrir leur véritable relation.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂