Xupermask, le masque conçu par will.i.am et Honeywell qui est livré avec des filtres HEPA, des lumières LED et même des écouteurs intégrés

Au fil des semaines, de plus en plus de personnes reçoivent un vaccin COVID-19 dans le monde. Cependant, même si COVID-19 prend fin, nous continuerons probablement à porter des masques pendant un certain temps. certains proposent même de toujours les utiliser. Par conséquent, il n’est pas surprenant qu’ils apparaissent toujours nouveaux modèles de masques de plus en plus sophistiqués. Le dernier est Xupermask, conçu par l’artiste will.i.am en collaboration avec Honeywell.





Xupermask est un masque intelligent où le design prévaut et l’utilisation de technologies avec une norme pour répondre aux exigences des institutions médicales.

Comme indiqué, le Xupermask est équipé de deux ventilateurs à trois vitesses pour favoriser la circulation de l’air. Il dispose également de filtres HEPA pour répondre aux normes de protection requises. D’autre part, il utilise un joint facial en silicone qui, comme expliqué, peut être ajusté à chaque utilisateur.

Dans la section plus geek nous avons trouvé la présence de quelques voyants LED autour des filtres HEPA. Cependant, ce qui le distingue le plus est peut-être le ajout d’un casque. Pas n’importe quel casque, mais certains avec suppression du bruit, Bluetooth 5.0 et une autonomie allant jusqu’à sept heures lorsqu’ils commentent.

Le masque est disponible en deux combinaisons de couleurs différentes: blanc / gris / orange ou noir / orange. Le prix des deux combinaisons est le même: un total de 299 €. Il peut être réservé sur le site officiel de Xupermask à partir du 8 avril.

Le monde (fou) des masques

Avec COVID-19 au centre de 2020, nous avons vu toutes sortes de masques et de styles émerger pour faire face à la situation. En plus du Xupermask certains fabricants technologiques en ont profité pour sortir leurs propres modèles. Par exemple, LG ou Razer se démarque.

Quoi qu’il en soit, si ces masques intelligents ne suffisent pas, il y en a qui proposent même de porter des combinaisons de plongée. Le masque modulaire étrange Blanc mérite également d’être rappelé.

Via | NYT

Plus d’informations | Xupermask et Honeywell