«  Xtraterrestrial Christmas  »: une version de «  The Grinch  » en stop-motion de science-fiction, aux mains des créateurs de «  Killer Klowns  »

En surface, « Xtraterrestrial Christmas » est un autre spécial de Noël décaféiné de Netflix, plein de bonnes intentions quelque peu artificielles et de couleurs criardes, mais l’identité des responsables est ce qui en fait quelque chose de spécial, et un rendez-vous incontournable pour les amateurs d’animation. Son directeur est Stephen Chiodo, co-créateur avec ses frères Charles et Stephen de ‘Killer Klowns from Outer Space’, l’hommage dépassé à la science-fiction des années 1950 dans lequel des clowns monstrueux à bord d’une tente volante atterrissent sur le Terre pour nous envahir.

‘Noël Xtraterrestre’ est une proposition beaucoup plus calme, parfaitement abordable pour tous les publics, mais qui conserve une partie de la méchanceté de ses clowns de l’espace lointain. Ici la proposition est dans une clé de Noël et est entièrement réalisée avec des poupées et des modèles animés par stop motion– Un extraterrestre issu d’une race de voleurs de l’espace atterrit au pôle Nord en tant que groupe précurseur d’un vol à l’échelle planétaire. Mais bien sûr, il n’a pas le pouvoir de Noël et ce qu’il peut faire avec son cœur froid.

Les Chiodos avaient déjà répété ce réglage. Un pré-Marvel Jon Favreau, producteur de cette petite pièce pour Netflix, les avait déjà commandés en 2003, dans sa magnifique comédie de Noël « Elf », à faire un petit segment animé en stop-motion dans la ville des elfes auxiliaires du Père Noël. Ses références étaient les dessins animés classiques de Noël de Jules Bass et Arthur Rankin Jr., «Rudolph le renne au nez rouge», «Le père Noël arrive en ville» et «L’année sans le père Noël».

UNE clin d’œil clair à la naïveté et au design visuel de ces classiques intemporels qu’il y a dans l’esthétique des elfes de ‘Xtraterrestrial Christmas’, adorablement démodé. Mais les Chiodos mettent à jour le paquet avec une parodie extraterrestre et une mauvaise bave: la machine extraterrestre qui chevauche le style Ikea (clé Allen incluse), les effets sonores et les conceptions de navires qui se marient avec le cinéma d’invasion traditionnel et une bonne quantité de les détails (trois cents créatifs sont venus travailler sur le développement de ce film) en font une fête de Noël inoffensive mais sophistiquée.

Le Grinch depuis l’espace

L’idée de la créature extraterrestre de Noël essayant de la saboter n’est pas nouvelle: il y a « The Grinch » du Dr Seuss, avec ses abondantes versions cinématographiques (et le légendaire animé Chuck Jones, dont l’influence esthétique des couleurs plates se fait également sentir. ici); et bien sûr, ‘Santa Claus Conquers the Martians’, un infraclassique des années 60 qui est une institution aux États-Unis car là, il est constamment diffusé à la télévision en ce moment car il appartient au domaine public.

Les Chiodos connaissent bien les bases qui inspirent leur film (qui, d’ailleurs, était d’abord un livre illustré écrit par le réalisateur, publié lorsque l’idée initiale de faire un long métrage qui sortirait en salles a été frustrée, pour profiter de tout le matériel généré. dans la préparation du film). Pour cette raison, « Xtraterrestrial Christmas » regorge de clin d’œil au cinéma de science-fiction pour tous les publics et des personnages conçus avec autant d’amour pour le genre que le robot SAMTU ou Z, le leader extraterrestre magnifiquement doublé par Barbara Goodson.

Le résultat n’est peut-être pas extraordinairement révolutionnaire, et le message sur la générosité comme éminemment humaine a une touche périmée, mais ces 45 minutes regorgent de bonnes idées (le design des personnages, le fait que le protagoniste soit muet, les hommages -un autre: à la série animée sensationnelle ‘Invader Zim’ -…). Et c’est une idée parfaite pour un chocolat chaud de Noël et une friandise devant la télévision. Infiniment mieux que les comédies romantiques cloniques avec un arbre en arrière-plan, nous vous garantissons que c’est …