Xperia Pro-I : Sony apporte le premier smartphone avec un capteur de 1 pouce

Le Sony Xperia Pro-I est destiné à être le smartphone avec appareil photo ultime pour les professionnels et les passionnés. Equipé d’un capteur caméra de 1 pouce, l’appareil est également tarifé dans le secteur professionnel.

Sony entame une nouvelle tentative pour mettre sur le marché un smartphone avec appareil photo qui devrait également plaire aux vrais passionnés. Le Sony Xperia Pro-I a été annoncé mardi et est le premier smartphone au monde doté d’un capteur photo de 1 pouce.

Grand capteur pour de superbes photos

Cependant, la résolution du capteur n’est pas exorbitante, mais est de 12 mégapixels. Les pixels sont proportionnellement grands et ils peuvent capturer une quantité correspondante de lumière. De plus, l’objectif principal a une ouverture variable, qui se situe entre /2.0 et f / 4.0 peuvent être commutés.

Avec cette combinaison, le fabricant espère des photos particulièrement lumineuses et aux couleurs précises et détaillées. Ceux-ci peuvent être enregistrés au format JPG et RAW.

De plus, le Xperia Pro-I dispose également d’un téléobjectif à double grossissement et d’une optique pour les photos ultra grand-angle. Les deux capteurs ont également une résolution de 12 mégapixels, mais sont physiquement beaucoup plus petits que le capteur principal. En outre, Sony a installé une caméra dite de temps de vol, qui utilise la mesure du temps de vol pour collecter des informations de profondeur supplémentaires. L’autofocus devrait notamment en bénéficier.

Prix ​​premium pour la technologie phare

Sinon, Sony propose l’équipement phare attendu avec le Xperia Pro-I. L’écran OLED de 6,5 pouces a une résolution de 4K. Un SoC Snapdragon 888 fonctionne dans le boîtier étanche. Celui-ci est flanqué de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage de données. Bien entendu, le smartphone prend également en charge la 5G et promet également une bonne autonomie avec une batterie de 4 500 mAh. Une caractéristique spéciale que pratiquement aucun smartphone haut de gamme ne peut offrir est la prise de lame intégrée de 3,5 millimètres.

Le Sony Xperia Pro-I devrait être disponible en magasin à partir de décembre. Cependant, le prix est dur avec un prix de vente conseillé de 1 799 euros.