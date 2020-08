Xpeng, l’un des principaux rivaux chinois de Tesla, a reçu une récompense de 1,5 milliard, précisément aux États-Unis.

Xpeng prend d’assaut les États-Unis. Les investisseurs américains soutiennent massivement cette société chinoise, lui permettant de recevoir une injection de capital de 1,5 milliard de dollars par une offre publique. C’est plus d’argent que ne l’avaient initialement anticipé les responsables de la firme asiatique, mais surtout il est étonnant que ce coup de pouce économique à une entreprise chinoise arrive précisément dans le pays d’origine de l’un de ses principaux concurrents.

Le soutien économique que reçoit Xpeng reflète clairement la confiance des investisseurs américains dans le potentiel des voitures électriques de cette marque. Le marché automobile nord-américain est un pilier des constructeurs automobiles japonais et, depuis des années, des marques telles que Toyota et Honda, entre autres, y ont beaucoup vendu. Avec ces précédents, il n’est pas étonnant que les marques chinoises préparent leur débarquement sur ce marché, même s’il est surprenant qu’elles le fassent précisément maintenant, avec un gouvernement aux commandes au moins peu réceptif à l’accueil des produits étrangers.

La concurrence sur le marché des voitures électriques ne fait que commencer

Le marché de la voiture électrique en Chine est très robuste. Xpeng fait partie des marques qui méritent d’être suivies, mais il y en a d’autres qui proposent également des solutions très intéressantes, comme NIO, Geely, BYD ou Kandi. Celui-là aussi est un marché clé pour Tesla, qui, justement, a livré le premier Model 3 fabriqué en Chine fin décembre dernier. Si Tesla participe au marché chinois, il est tout à fait légal que les marques chinoises soient également en concurrence sur le marché américain, au-delà du conflit commercial que les deux pays mènent et qui affecte considérablement le secteur technologique.

Xpeng dispose d’une voiture électrique, le modèle P7, qui, en raison de ses performances et de son prix, a décidé de lutter directement contre la Tesla Model 3

Justement, Xpeng a une voiture électrique, le modèle P7, qui est arrivé déterminé à lutter directement contre le Tesla Model 3. Les premières unités sont arrivées sur le marché chinois le 27 avril, et depuis, les choses semblent très bien se passer. Nous n’avons pas de chiffres reflétant le nombre d’unités vendues par le P7, mais selon LMC Automotive cette marque a vendu 4696 véhicules au cours du premier semestre 2020. Ce chiffre reflète les ventes du P7 et de son G3, un SUV électrique très intéressant qui, selon Xpeng lui-même, a vendu 20 000 unités en 2019.

Les photographies que nous avons choisies pour illustrer cet article sont, justement, du P7. Et, comme vous pouvez le voir, son design rappelle assez le Model 3 de la société dirigée par Elon Musk. Et ce n’est pas un hasard si c’est le cas. Henry Xia, le fondateur de Xpeng, a ouvertement reconnu que son entreprise est profondément influencé par Tesla, à tel point qu’il n’a pas hésité à acheter plusieurs brevets à ce dernier lorsqu’ils sont devenus disponibles. Malgré cela, le design des voitures de ces marques n’aurait pas à être similaire, mais il est évident que dans ce domaine Xpeng n’hésite pas à prendre à Tesla les influences qui lui correspondent.

En tout cas, sur le papier, la P7 est une voiture intéressante. Il promet 706 km d’autonomie en cycle NEDC, met en œuvre une conduite autonome de niveau 3, est disponible en deux moteurs de 263 et 431 ch et intègre la connectivité 5G. Il ne peint pas mais rien de mal. Nous verrons comment le fait non seulement Xpeng, mais aussi les autres constructeurs chinois de voitures électriques en dehors de leur marché domestique, mais il ne fait aucun doute qu’ils ont beaucoup à dire dans ce secteur. Bienvenue au concours. Un plus large éventail d’options conduit toujours à de meilleurs prix et nous, les consommateurs, en profitons le plus.

