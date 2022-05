Xochitl Gomez espère que les jeunes Avengers feront équipe avec America Chavez

Univers cinématographique Marvel introduit de jeunes super-héros à un rythme plus rapide depuis La saga de l’infini terminé avec Avengers : Fin de partie. Sans perdre de temps, la franchise a tout de suite présenté les jumeaux Maximoff, Wiccan et Speed ​​dans WandaVisionpuis a amené Jack Veal dans le rôle de Kid Loki Loki. Hailee Steinfield a eu une introduction percutante dans Oeil de faucon en tant que Kate Bishop et maintenant, Iman Vellani est sur le point de rejoindre ce vaste univers cinématographique en tant que Kamala Khan/Ms. Merveille. Parallèlement à ces merveilleuses introductions, Xochitl Gomez se faufile également dans le monde des super-héros en tant qu’America Chavez dans Doctor Strange dans le multivers de la folie.

FILM VIDÉO DU JOUR

Avec tous ces jeunes enfants qui se présentent avec leurs super pouvoirs uniques, la franchise se dirige probablement vers une inévitable équipe Young Avengers. Bien que Marvel Studios n’ait fourni aucune mise à jour ou référence directe sur un tel projet en cours de planification, l’actrice Xochitl Gomez d’America Chavez pense que l’équipe est dans son esprit.

Parler à ComicBook.com lors d’une récente conférence de presse pour la promotion du film, Gomez a révélé les membres qu’elle aimerait rejoindre dans un projet Young Avengers. Dit-elle:

Bien sûr, Kate Bishop et moi pensons à Loki parce que je veux voir comment cela peut se dérouler.

Dans les bandes dessinées, Young Avengers est une équipe de super-héros adolescents, certains issus de familles d’anciens super-héros Marvel. L’équipe, tout comme Avengers, lutte contre les menaces existentielles sur la planète, en gardant intact l’héritage de leurs anciennes idoles. Il n’y a peut-être pas grand-chose à propos de Young Avengers taquiné dans le MCU par son nom, Marvel Studios construit lentement le battage médiatique pour la même chose, et il ne faudra peut-être pas longtemps avant que l’équipe ne se lance lentement dans un événement croisé.





Young Avengers dans le MCU ?





Image via Hero Collector

L’idée d’un tel projet n’est peut-être pas aussi farfelue qu’il n’y paraît. Oui, il y a des tonnes de personnages et d’histoires que Marvel doit exploiter avant que les voyages de ces enfants ne les conduisent à devenir les super-héros les plus puissants de la Terre. Cependant, Marvel a déjà introduit plusieurs personnages dans l’itération des bandes dessinées de Young Avengers.

Kate Bishop est, bien sûr, un membre éminent. Il y a Tommy et Billy, respectivement alias Speed ​​et Wiccan, ainsi que leur « père », Vision, qui était également membre de l’équipe bien qu’il ne soit pas un adolescent. America Chavez n’est qu’à quatre jours de son introduction au MCU. De plus, Kid Loki, qui n’a pas encore de rôle de premier plan dans le MCU, est également un membre essentiel de l’équipe. Dans Le faucon et le soldat de l’hiver, nous avons rencontré Eli Bradley qui devient Patriot dans les comics. Un membre surprenant de l’équipe est Nathaniel Richards, alias Iron Lad, membre fondateur de l’équipe, qui deviendra ensuite le méchant, Kang le Conquérant. Les fans rencontreront Kang dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumaniaqui présentera également un autre membre des Young Avengers, Stature, alias Cassie Lang.





De plus, avec Kamala Khan d’Iman Vellani, Riri Williams / Ironheart de Dominique Thorne devrait également faire ses débuts au MCU bientôt dans Panthère noire : Wakanda pour toujours. Tous les deux ne sont peut-être pas des membres originaux de Young Avengers dans les bandes dessinées, mais MCU peut leur donner une chance de faire partie de l’équipe. Et il n’y a rien d’impossible avec le MCU, surtout au stade où il est maintenant.

Que pensez-vous du désir de Xochitl Gomez d’avoir un projet Young Avengers dans le MCU?





Le directeur de Multiverse of Madness révèle comment America Chavez va changer le monde de Doctor Strange

Lire la suite





A propos de l’auteur