Ximena Sariñana dénonce des attentats lors d’un concert, que lui est-il arrivé ?

La chanteuse Ximena Sariñana a dénoncé des agressions lors d’un de ses concerts au Mexique.

©Getty ImagesXimena Sariñana a dénoncé une attaque lors d’un concert au Mexique

L’actrice et chanteuse Ximena Sariñana a regretté de ne pas pouvoir partager les images de son dernier concert, cependant, lL’interprète a souligné que son équipe avait subi des attaques après une présentation à Texcoco et c’est ce que l’on sait.

+ Qu’est-il arrivé à Ximena Sariñana à Texcoco ?

Selon la chanteuse, tout s’est bien passé lors de sa participation au Foire aux chevaux, à Texcocooù il trouva « un beau public que nous avons beaucoup apprécié« , cependant quelques minutes après qu’elle ait quitté les lieux, des attaques ont eu lieu contre son équipe.

« Certains hommes ont enfermé mes musiciens et mon équipe dans une loge tandis que dans l’autre, ils ont attaqué et battu mon directeur de production jusqu’à ce qu’il soit complètement ensanglanté.« , a révélé le chanteur à propos de l’incident.

Selon l’interprète de je suis aérienpeu de temps avant, ils avaient reçu une fillette de 10 ans dans leur loge, pour laquelle elle est repartie reconnaissante envers son équipe et de pouvoir jouer de la musique avec tout le monde.

« Les conséquences que cela a sur notre équipe et sur la vie et la santé de notre partenaire sont encore incalculables. Cela nous remplit de rage et d’impuissance que lors d’un événement public et familial, notre sécurité ne puisse être garantie par les personnes qui nous embauchent et ceux qui organisent ces événements » a souligné Sariñana.

Selon le chanteur, votre équipe mène des démarches pour agir en toute légalité et demander justice. Ximena Sariñana a également déclaré que la violence qui existe au Mexique l’a blessée, même autour de la musique.

À travers les réseaux sociaux, les chanteurs et toutes sortes de célébrités ils ont montré leur soutienentre eux Vadhir Derbez, erendira ibarra, Maria Léon, Camila Sodi, kany garcia, Palette Ludwika, guyane, Amanditita et Chuy Navarroentre autres.

