Ximena Lamadrid: tout sur l’actrice de « Who Killed Sara? »

Ximena Lamadrid joue la sœur d’Alex Guzman dans “Qui a tué Sara?« ( » Who Killed Sara? « En anglais), série mexicaine Netflix. Bien que son personnage meurt dans le premier épisode de la fiction créée par José Ignacio Valenzuela, elle est une partie centrale de l’histoire et apparaît dans plusieurs flashbacks.

PLUS D’INFORMATIONS: Explication de la fin de la première saison de « Who Killed Sara? »

Même c’est la plus grande production à laquelle l’actrice de 24 ans a participé, mais elle a déjà joué dans un film et d’autres projets. De plus, il faisait partie de programmes qui sont encore en post-production. Si vous voulez en savoir plus sur l’interprète mexicain, continuez à lire.

Ximena Lamadrid Né le 5 juin 1996 à Cancun, au Mexique, il a grandi à Dubaï, aux Émirats arabes unis, où il a développé son amour du théâtre dès son plus jeune âge, rapporte IMDb.

Ximena Lamadrid joue Sara dans la série mexicaine Netflix, « Qui a tué Sara? » (Photo: Netflix)

Pour poursuivre ses rêves, à dix-neuf ans, elle a déménagé aux États-Unis et a obtenu un BA en théâtre de la Tisch School of the Arts de l’Université de New York, où elle a étudié pendant deux ans.

Plus tard, elle a poursuivi sa carrière d’actrice de cinéma aux Stonestreet Screen Acting Studios et en 2017, elle a commencé à participer à certains projets tels que «Truth or Consequences» (2017), «Sovereign Blue» (2018), «Mud and Honey» (2019) et «Las Lobitas, Los Angeles» (2019).

Mais sans aucun doute, sa carrière a atteint un autre niveau lorsqu’en 2020 elle a participé à l’un des projets de Sofía Coppola, le film «On The Rocks», où elle jouait Mandy et était accompagnée d’artistes renommés tels que Rashida Jones, Bill Murray, Marlon Wayans et Jessica Henwick. Ce qui suit était « Qui a tué Sara? » de Netflix.

Ximena Lamadrid a décidé de se concentrer sur le théâtre dès son plus jeune âge (Photo: Instagram / Ximena Lamadrid)

PROCHAINS PROJETS DE XIMENA LAMADRID

Parmi les prochains projets de Ximena Lamadrid il y a «Don’t open the door», un film d’horreur de Humberto Hinojosa dans lequel il jouera le rôle d’Esther. Jusqu’à présent, on sait seulement qu’il sortira en 2021 dans les salles.

De même, la série «Bocetos» est en post-production, où l’actrice mexicaine jouera Daniela.

L’artiste de 24 ans compte plus de 29000 abonnés sur Instagram, un réseau social où elle partage son style de vie, ses moments personnels et ses projets de travail. De plus, il publie des photos de ses voyages à Puerto Escondido, Oaxaca ou Islas Mujeres.

Ximena Lamadrid Elle entretient une relation amoureuse avec Juanpa depuis 2020.