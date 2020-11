« XIII ne répond pas à nos normes de qualité »; ses créateurs s’excusent pour le remake

En juin de l’année en cours, il a été confirmé que XIII, le jeu de tir à la première personne de 2003, apprécierait un remake. En raison de son caractère de classique intemporel, l’annonce d’une révision a été une joie pour le vétéran, en particulier pour l’occasion de profiter à nouveau de son style artistique emblématique. Cependant, maintenant que le produit est disponible, la réception de celui-ci a été principalement négative, étant donné que n’a pas été en mesure de répondre aux attentes minimales que l’on avait de lui.

Cette appréciation, il faut le noter, ne concerne pas seulement les joueurs mais aussi l’équipe elle-même. Playmagic, qui a avoué être déçu de l’arrivée du titre. À cet égard, ils ont partagé un excuses publiques avec la communauté, par laquelle ils ont indiqué: « XIII ne répond pas à nos standards de qualité et nous comprenons parfaitement la frustration des joueurs. La pandémie a eu un impact sur la production de jeux à plusieurs niveaux. Le passage au travail à domicile a ajouté des retards inattendus dans la planification du développement et le processus de questions et réponses« .

Par conséquent, le studio s’est engagé à publier un correctif qui corrigera des éléments tels que cadres, collisions, rendu, son et plus de variables, mais prennent en charge cela son développement prend plus de temps que prévu. Même ainsi, nous espérons que XIII Remake peut résoudre ses problèmes pour devenir l’expérience attendue, dont la disponibilité se réfère à PC, Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch.

