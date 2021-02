Xiaomi voit un avenir de mobiles dans lequel les bords sont un écran et il n’y a pas de place pour les ports ou les boutons: c’est son dernier mobile conceptuel

Les mobiles conceptuels, cet univers parallèle qui anticipe parfois quelque chose qui finit par se glisser dans celui que l’on vit. Des marques comme OPPO, Vivo, OnePlus ou Xiaomi nous montrent de temps en temps quelques possibilités avec elles et cette fois c’est cette dernière qui nous a montré son Écran hyper quadruple incurvé.

Comme toujours, ces échantillons ne sont pas quelque chose que nous allons voir à 100% devenir réalité ou devenir un produit de consommation, mais dans ce cas, le mobile conceptuel a trois aspects que nous avons vus ou ils semblent très forts pour les générations futures: l’écran ( très) courbe, pas de ports et de boutons.

Une conception qui nécessite certaines technologies et une fabrication particulière

Ce qui a montré Xiaomi est un concept de mobile avec un affichage cascade à quatre courbes. Une courbure de 88 degrés qui rend le bord du mobile lui-même plus d’écran.

De cette manière, le mobile conceptuel pas de ports ni de boutons, quelque chose qui nous rappelle un autre mobile conceptuel, le Meizu Zero. Dans ce cas, l’idée était similaire en ce qui concerne les technologies qu’il faudrait nécessairement intégrer pour l’interaction.

La marque explique que réaliser un écran incurvé à cet angle signifierait «dépasser les limites technologiques de la fabrication du verre», en devant tant plier le verre. Xiaomi explique que pour obtenir le verre Il doit être plié à chaud à une température et une pression de 800 degrés et appliquer plus de processus de polissage.

En plus de cet écran, le concept mobile intégrerait une technologie acoustique d’écran flexible, des caméras sous l’écran et eSIM presque obligatoire, chargement sans fil et capteurs tactiles sensible à la pression. Un moyen d’atteindre le « tout écran » apparemment souhaité et de ne pas renoncer à des aspects basiques tels que le son ou la caméra frontale.

Ce concept, qui pour le moment n’a pas de nom, nous rappelle la ligne Xiaomi Mi Mix Alpha, qui n’a jamais été produite en série et qui était aussi une idée. Il est donc possible de penser que ne voyons pas ce nouveau produit conceptuel sur mobile tel quel, mais cela peut indiquer que les mobiles sans ports sont plus proches qu’on ne le pense. En fait, c’est quelque chose qui semble fort pour les prochains iPhones.