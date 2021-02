Xiaomi vend un câble de charge original qui améliore la prise en main de votre mobile

Ce câble de charge est la solution à nombre de nos problèmes

Bien que les téléphones s’améliorent chaque année dans la qualité de l’écran, la puissance du processeur ou dans la section photographique, on ne peut pas en dire autant de l’autonomie. À quelques exceptions près, l’autonomie d’un terminal a tendance à être d’environ un jour, donc à plusieurs reprises, nous n’avons eu d’autre choix que de le connecter au courant.

Cela peut être très fastidieux, surtout si nous l’utilisons lors du chargement du terminal.. Les câbles de charge ne font qu’ennuyer et ce ne serait pas la première fois qu’ils s’emmêlent avec d’autres câbles. Heureusement, « Xiaomi a la solution ». Non pas parce qu’à cette occasion il a fabriqué un câble de charge vraiment spectaculaire mais parce que son magasin Youpin le vend. De plus, une fois que vous le verrez, vous voudrez en obtenir un. Nous le garantissons.

Ce câble de charge est génial, pourquoi personne n’a-t-il déjà pesé dessus?

Malgré le fait que Xiaomi soit la firme chinoise qui invente des produits fous et étonnants, nous devons cette fois donner le mérite à WSKEN, une entreprise qui a mis en vente un câble de charge original qui non seulement charge nos smartphones (évidemment) mais améliore également la prise en main de ceux-ci.

Il s’agit d’un câble USB de type C compatible avec pratiquement tous les smartphones modernes et en plastique. Il dispose d’un support avec deux ventouses qui sont ancrées à l’arrière de nos smartphones, de sorte que le câble ne gêne plus lors du chargement de l’appareil, mais nous permet également de l’utiliser sans crainte, car il l’empêchera de tomber au sol. Idéal pour profiter des jeux vidéo tout en gardant la batterie de notre appareil mobile toujours à pleine capacité.

En plus de cela, ce câble de charge prend en charge une charge rapide de 18 W et cela ne coûte qu’environ 3 euros. Le problème? L’habituel avec tous les produits vendus via Youpin et qui n’est vendu que sur les terres chinoises.

