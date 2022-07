Xiaomi va commencer à fabriquer des téléphones portables à la Mecque de Samsung

in

Partager

Xiaomi souhaite diversifier la production de ses appareils pour pallier les problèmes de supply chain, et a choisi un Vietnam conquis par Samsung pour installer ses nouvelles usines.

Après nous avoir présenté ses nouveaux Xiaomi 12S, 12S Pro et le géant Xiaomi 12S Ultra comme ses nouveaux fers de lance, il semble que Le fabricant de Haidian se concentre désormais sur l’amélioration de sa capacité de production diversifier les usines d’assemblage de smartphones vers plus de pays dans le monde.

En fait, d’après ce que nous ont dit les collègues de GizmoChina, Xiaomi a choisi accompagner Samsung et d’autres géants de l’électronique au Vietnamafin d’exporter dans de meilleures conditions et dans les meilleurs délais vers d’autres marchés d’Asie du Sud-Est.

Les rapports disent que les principaux marchés asiatiques sont en croissance économique et démographique à mesure qu’ils s’étirent après les derniers confinements, donc ce mouvement de Xiaomi répondrait à l’augmentation de la demande tant au Vietnam même qu’en Malaisie, en Thaïlande et dans d’autres pays.

Aussi, le sentiment est aller jouer sur un terrain où Samsung dominaitavec son immense usine Thai Nguyen qui représente le plus grand pourcentage de toute la production d’appareils sud-coréens, il semble qu’il mette Lei Jun et ses managers maintenant que Xiaomi veut être un géant à tous les niveaux.

La pandémie et la rupture des chaînes logistiques mondiales ont ouvert les yeux de Xiaomi, qui va diversifier la production de ses appareils, prenant désormais part à l’assemblage de smartphones et de plaques sur le territoire de Samsung, jusqu’au Vietnam.

Xiaomi vient d’ouvrir le plus grand magasin de son histoire : plus de 2 000 produits et trois étages

Le compagnon de voyage que Xiaomi a choisi pour cette aventure au Vietnam est Technologie DBGbasé à Hong Kong, qui sera en charge de la production en une usine d’environ 200 000 mètres carrés avec un investissement d’environ 80 millions de dollars.

Donc, Xiaomi va commencer à fabriquer des appareils en Inde, en Chine et au Vietnam en réponse à la rupture des chaînes d’approvisionnement due à la pandémie et la nécessité de diversifier davantage sa fabricationemportant également dans ses nouvelles usines au Vietnam production de cartes et de circuits intégrés ainsi que d’équipements de transmission de données.

Quel Xiaomi acheter en 2022 ? Guide d’achat avec les derniers modèles

Rubriques connexes: Xiaomi

Partager

Nous sommes sur Google Actualités !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂