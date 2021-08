Xiaomi va bientôt dire au revoir à sa marque Mi après 10 ans, collera le nom de l’entreprise

Xiaomi Mi Note 10 128 Go noir

Le Xiaomi Mi Note 10 128 Go noir reconditionné est un smartphone conçu par la marque chinoise Xiaomi. Sorti en 2019, il arbore une façade et un dos en verre lisse, un cadre en aluminium résistant et un coloris noir à la fois sobre et élégant. Avec ses dimensions de 157,8 x 74,2 x 9,7 mm, cet appareil sera très facile à manipuler à une seule main. Néanmoins, c’est au niveau de l’écran que le Xiaomi Mi Note 10 128 Go noir reconditionné se distingue principalement. En effet, il intègre une dalle de 6,47 pouces AMOLED dotée de la technologie HDR10. De ce fait, ce smartphone est en mesure d’offrir une résolution de 2340 x 1080 pixels et son écran est protégé par le verre Corning Gorilla Glass 5. Initialement, le Xiaomi Mi Note 10 128 Go noir reconditionné fonctionne sous Android 9.0. Cependant, vous pouvez directement l’upgrader vers Android 11 pour profiter des mises à jour récentes. Côté interface, l’appareil vous propose l’intuitif MIUI 12. Afin de gérer le flux et la transition entre toutes les tâches, ce smartphone intègre un SoC Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G, un processeur à huit cœurs performant et un GPU Adreno 618. Doté d’une mémoire vive de 6 Go et d’une mémoire interne de 128 Go, cet appareil saura faire preuve de puissance. Pour couronner le tout, le Xiaomi Mi Note 10 128 Go noir reconditionné arbore un quintuple capteur dorsal avec un module principal de 108 Mpx et une caméra frontale de 32 Mpx. Achetez votre Xiaomi Mi Note 10 128 Go noir reconditionné sur Recommerce ; il est accompagné des accessoires essentiels suivants : - Le chargeur (si souhaité) ; - Le PickSim ; - La paire d’écouteurs neufs (si souhaité) ; - Le câble USB. Le Xiaomi Mi Note 10 128 Go noir reconditionné est désimlocké : sa compatibilité est donc totale avec tous les opérateurs téléphoniques du marché. Il est également testé et réinitialisé, à l’instar de tous nos smartphones.