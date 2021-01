Xiaomi travaille sur un nouveau système de réponse haptique pour MIUI 12.5

Les mobiles Xiaomi répondront mieux aux gestes et aux touches grâce à un système de réponse haptique renouvelé.

Ces dernières années, les constructeurs attachent de plus en plus d’importance aux systèmes de réponse haptique de leurs mobiles. Ce qui jusqu’à il n’y a pas longtemps était simplement connu sous le nom de vibration.

Désormais, les technologies haptiques de certains terminaux, notamment les plus chers, offrent une réponse qui ressemble de plus en plus à celle des éléments physiques qui semblent se cacher derrière l’écran.

ET Xiaomi semble être la prochaine entreprise à vouloir aller encore plus loin cette technologie. Ou, du moins, c’est ce que les derniers indices découverts dans le dernière version disponible de MIUI.

Un système de vibration qui répond aux gestes

D’après ce qui a été vérifié, la dernière version de MIUI 12.5 disponible cache un nouveau système de réponse haptique sur certains mobiles Xiaomi.

Dans la description de ce système, il est expliqué que ce système offrira une réponse réaliste aux éléments tangibles, y compris différents gestes. De plus, certains démos et exemples de cette technologie.

En fonction de l’action, le système offrira une réponse différente, que Xiaomi appelle « Crisp », « Base » et « Pop ». Le premier sera exécuté lors de l’exécution d’actions telles que sélectionner le texte à copier, augmentez ou diminuez le volume, ou appuyez longuement sur une icône de l’écran d’accueil.

La vibration «de base» fait référence aux basses fréquences et fonctionnera à la effectuer différents types de gestes. Enfin, « Pop » sera une vibration qui apparaîtra lors de l’ouverture des menus contextuels et pop-up.

Pour le moment, Xiaomi n’a pas précisé combien de temps cette fonctionnalité sera-t-elle disponible, bien que certains affirment qu’il est déjà présent dans le Version chinoise de MIUI. Par conséquent, tout indique nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour pouvoir profiter des nouveaux types de vibrations du logiciel Xiaomi.

