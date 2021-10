Xiaomi Smart Glasses : le fabricant annonce des lunettes AR avec micro LED

Xiaomi a présenté ses premières lunettes connectées. Ce sont des lunettes AR qui devraient à peine être plus grandes ou plus lourdes que les lunettes conventionnelles. Cependant, il y a encore de gros points d’interrogation sur la date de sortie et le prix.

Les groupes technologiques chinois ont longtemps été considérés comme les moteurs de l’innovation de l’industrie. Maintenant, le fabricant Xiaomi a de nouveau osé proposer un produit passionnant destiné à conquérir le marché à l’avenir. Nous parlons des Xiaomi Smart Glasses, les premières lunettes de réalité augmentée de l’entreprise, qui ont été présentées par communiqué de presse mardi.

Un écran micro-LED pour les yeux

Les lunettes ont un petit écran dans la lentille droite, sur lequel les notifications du smartphone et d’autres informations doivent être affichées. Un petit panneau micro-LED d’une taille de 2,4 x 2,02 millimètres sont utilisés. Cependant, trois verres et des filtres spéciaux dans le verre de lunettes devraient considérablement agrandir l’image et la projeter sur une grande surface dans le champ de vision du porteur. Cependant, il ne s’agit pas d’un écran couleur, mais d’un écran monochrome qui affiche les polices et les symboles en vert.





Des verres et des filtres spéciaux projettent l’image affichée sur l’œil du porteur.



Image : © Xiaomi 2021



Notifications, navigation, traductions

Une IA devrait aider à filtrer les notifications importantes afin que les utilisateurs n’obtiennent que le contenu vraiment intéressant affiché à travers les lunettes et ne soient pas ennuyés par un flot de notifications sur smartphone.

De plus, il y a un petit appareil photo avec une résolution de 5 mégapixels dans le cadre gauche des lunettes. Entre autres choses, cela devrait garantir que les lunettes peuvent reconnaître différents contenus. Xiaomi cite des textes à titre d’exemple. Selon le fabricant, les lunettes intelligentes devraient pouvoir traduire des textes reconnus et afficher la traduction directement dans le champ de vision.





Les lunettes sont pleines de technologie.



Image : © Xiaomi 2021



Xiaomi cite également la navigation dans son communiqué de presse comme l’une des caractéristiques les plus importantes des lunettes intelligentes. Les lunettes devraient pouvoir afficher les rues et les cartes en temps réel. Les appels téléphoniques devraient également être possibles via un microphone intégré.

Un poids plume technique

Sur le plan technique, les verres devraient également un processeur ARM quad-core, une batterie, un pavé tactile, des modules pour Wi-Fi et Bluetooth et un système d’exploitation Android. Malgré la technologie intégrée, le poids ne devrait être que de 51 grammes.

Cependant, on ne sait pas du tout quand les lunettes intelligentes Xiaomi arriveront sur le marché. Au vu des technologies modernes telles que l’affichage micro-LED, une sortie pourrait encore être longue à venir. Le fabricant n’a pas encore donné d’informations sur le prix possible.