Xiaomi remporte un brevet pour une technologie de verre intelligente avec photothérapie pour traiter la fatigue oculaire et l’anxiété

02 févr.2021 15:36:19 IST

Xiaomi a déposé un brevet suggérant que la société pourrait fabriquer sa propre technologie de lunettes intelligentes. Outre la fonction de verre intelligent typique, les nouvelles lunettes seront capables de quelques nouvelles fonctionnalités qui incluent un nouvel émetteur de signal thérapeutique et une détection 4D, selon un rapport dans le Appareils en Chine site Internet. Selon le rapport, la fonction d’émetteur thérapeutique des lunettes sera capable de photothérapie, ce qui leur permettra de traiter des problèmes tels que la fatigue oculaire, des troubles mentaux tels que la dépression ou l’anxiété, et d’autres troubles.

On dit que les prochaines lunettes intelligentes de Xiaomi sont livrées avec un émetteur de signal lumineux thérapeutique. La technologie des lunettes contiendrait des signaux tels que les signaux infrarouges, ultraviolets, laser et de lumière visible à des fins thérapeutiques. Pour améliorer encore les capacités de l’appareil, les lunettes seraient capables de transmettre des signaux sonores simultanément avec des signaux visuels. Ce qu’il est important de noter, c’est que la victoire du brevet pour Xiaomi ne garantit pas que le produit sera disponible dans le commerce, car de nombreux brevets dans le passé pour les smartphones et les gadgets ne sont pas devenus des produits finaux.

Certaines marques, comme Apple, ont fabriqué des lunettes intelligentes dans le passé et pourraient être en train de fabriquer des produits similaires. Facebook fabrique également sa propre paire de lunettes intelligentes qui pourraient devenir disponibles dans le commerce. Huawei a déjà deux générations de ses lunettes intelligentes Gentle Monster, qui offrent une protection UV et une prise en charge pour prendre et terminer les appels.

