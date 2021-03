Xiaomi RedmiBook 15 (2021): adieu au FullHD dans la gamme la plus avancée de Redmi, qui rejoint le train de la 11e génération d’Intel

Ce que Redmi est à Xiaomi s’applique à la fois aux téléphones mobiles et aux ordinateurs. En 2019, ils ont lancé la gamme d’ordinateurs Redmi pour résister au HONOR MagicBook 14 du moment (comme ils le disaient littéralement) et nous avons continué à voir des modèles de différentes tailles hériter de fonctionnalités telles que le design ou les graphiques NVIDIA, comme nous voir dans le nouveau. Xiaomi RedmiBook 15 (2021).

De cette manière, la marque a mis à jour le modèle 15 pouces pour intégrer la 11e génération de processeurs Intel, puisque les précédents étaient dans la 10e. On voit qu’ils continuent à miser sur la simplicité dans l’esthétique et cette fois cela met en évidence que l’écran a une résolution de 3,2K.

Xiamim RedmiBook 15 (2021) fiche technique

XIAOMI REDMIBOOK PRO 15 (2021) DIMENSIONS ET POIDS 350,1 × 242,3 × 17,99 mm

1,79 kilos ÉCRAN LCD 15,6 pouces

Résolution 3200 x 2000 pixels

90 Hz

100% sRGB, 178 ° PROCESSEUR Intel Tiger Lake Core i5-11300H

Intel Core i7-11370H GRAPHIQUE NVIDIA MX450 MÉMOIRE RAM 16 Go de mémoire DDR4 à 3200 MHz STOCKAGE INTERNE 512 Go PCIeSSD TAMBOURS 70 Wh

Charge de 100 W CONNECTIVITÉ WiFi 6

Bluetooth 5.1 PORTS E / S 1xUSB Thunderbolt 4

1xUSB type C

1xUSB type A 3.2 1ère génération

1xUSB type A 2.0

1×3,5 mm

1xHDMI LOGICIEL Windows 10 Famille + MIUI + + Microsoft Office Student Edition AUTRES Détecteur d’empreintes digitales

Webcam 720p

DTS Audio, haut-parleur 4W

DTS Audio, haut-parleur 4W

Clavier rétroéclairé LE PRIX À partir de 644,19 euros pour changer

Pour Redmi, le FullHD n’est plus « Pro »

Il semble que Xiaomi ait insisté pour établir un style et que ses ordinateurs portables forment une ligne entière de clones sur le plan esthétique. Nous serions incapables de distinguer un RedmiBook d’un autre en regardant l’un des éléments de la génération précédente, comme le RedmiBook Air 13 à première vue, bien que cela signifie qu’il reste design minimaliste et simple, avec cette finition argentée.

Bien entendu, en plus des différents ports d’entrée et de sortie que nous verrons ci-dessous, des aspects tels que la résolution changent également. Nous l’avons souligné auparavant car le nouveau RedmiBook Pro 15 intègre un panneau de 15,6 pouces avec une résolution de 3200 × 2000 pixels, échappant au FullHD habituel et donnant plus de sens au patronyme Pro.

Il souligne également que le taux de rafraîchissement maximal est 90 Hz, avec un rapport de contraste de 1 500: 1 et une densité de 242 pixels par pouce. L’utilisation de la façade par cet écran est, selon la marque, de 89,1%.

Recharge très rapide et WiFi 6

À l’intérieur, nous voyons que cette 11e génération d’Intel se décline en deux versions, la Intel Core i5-11300H et Intel Core i7-11370H. Il existe une seule configuration de RAM de 16 Go pour le moment, il s’agit de la DDR4 à 3200 mAh, avec 512 Go de stockage via un SSD PCIe, avec des graphiques NVIDIA MX450 en option.

La batterie est de 70 Wh, bien que ce qui ressort est la charge rapide allant jusqu’à 100 watts, avec laquelle ils promettent une charge de 50% en seulement 30 minutes. Il est bien équipé de ports, y compris un Thunderbolt 4 et une mini-prise de 3,5 millimètres, en plus de prendre en charge le WiFi 6.

Versions et prix du Xiaomi RedmiBook Pro 15

Pour l’instant, l’ordinateur portable a été présenté en Chine et nous avons des prix officiels pour ce marché. Nous attendons de savoir s’il y a des changements dans sa disponibilité, étant le prix de la version la plus basique de 644,19 euros pour changer et 811,71 euros pour changer la version la plus avancée et étant déjà disponible à l’achat en Chine.