Xiaomi Redmi Note 9 Pro vs Redmi Note 10 Pro, tout ce qui a changé

Le nouveau Redmi Note 10 Pro est arrivé. Mais qu’est-ce qui a changé par rapport à la génération précédente?

Xiaomi a présenté au monde la nouvelle génération de sa série de terminaux Redmi la plus réussie. Les Redmi Note 10 sont déjà officiels, et ils viennent avec l’idée de devenir les nouveaux best-sellers du géant de Pékin. Plus précisément, le Redmi Note 10 Pro C’est le modèle qui a le plus retenu l’attention, pour intégrer de nouvelles fonctionnalités que nous n’avions jamais vues auparavant dans cette famille de terminaux.

Mais, Qu’est-ce qui a vraiment changé par rapport à la génération précédente? Pour vous aider hors de doute, nous allons comparer les nouveau Redmi Note 10 Pro avec lui Redmi Note 9 Pro lancé l’année dernière.

Redmi Note 10 Pro vs Redmi Note 9 Pro, tous les changements et différences

Comparaison Xiaomi Redmi Note 10 Pro vs. Xiaomi Redmi Note 9 Pro Caractéristiques Xiaomi Redmi Note 10 Pro Xiaomi Redmi Note 9 Pro Dimensions 164 x 76,15 x 8,1 mm

192 grammes 165,7 x 76,6 x 8,8 mm

209 grammes Écran Écran AMOLED DotDisplay de 6,67 pouces

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

DCI-P3

Jusqu’à 1200 nits de luminosité

HDR10

Verre Gorilla Glass 5 Écran IPS DotDisplay de 6,67 pouces

Taux de rafraîchissement de 60 Hz

DCI-P3

Jusqu’à 450 nits de luminosité

Verre Gorilla Glass 5 Résolution Full HD + Full HD + Processeur Qualcomm Snapdragon 732G Qualcomm Snapdragon 720G RAM 6/8 Go LPDDR4x 4/6 Go LPDDR4x Système opératif MIUI 12 basé sur Android 11 MIUI 12 basé sur Android 11 Espace de rangement 64/128 Go UFS 2.2 64/128 Go UFS 2.1 Appareils photo Arrière: 108 MP grand angle 9 en 1 Super Pixel f / 1.9, objectif 6P

8 MP ultra large f / 2.2

Télémacro 5 MP f / 2.4

Capteur de profondeur 2 MP f / 2.4

Avant: 16 MP f / 2,45 Arrière: 48 MP grand angle 4 en 1 Super Pixel f / 1.79

8 MP ultra large f / 2.2

Macro 5 MP

Capteur de profondeur 2 MP f / 2.4

Avant: 16 MP f / 2,45 Tambours 5 020 mAh

Charge rapide 33W (chargeur inclus) 5 020 mAh

Charge rapide de 33 W Autres Double SIM, émetteur infrarouge, NFC multifonction, USB Type C, lecteur d’empreintes digitales latéral, déverrouillage du visage Double SIM, émetteur infrarouge, NFC multifonction, USB Type C, lecteur d’empreintes digitales latéral, déverrouillage du visage, prise casque 3,5 mm

Un design plus léger et un écran plus lisse

Avec le Redmi Note 10 Pro, Xiaomi a décidé élever le niveau en matière de design.

Et bien que le modèle de l’année dernière avait déjà une esthétique soignée et différente par rapport aux autres modèles concurrents, le Beijing a réalisé réduire le poids, l’épaisseur et la taille de son nouveau terminal, malgré le maintien du même diagonale d’écran de 6,67 pouces.

À cela, il faut ajouter l’inclusion de Certification IP52 contre l’eau et la poussière. Pour le reste, on constate un grand changement à l’arrière de l’appareil, qui malgré sa construction en verre, en a maintenant courbes encore plus raideset amenez votre système de caméra dans le coin supérieur gauche.

À l’avant, l’écran conserve la diagonale et la résolution. Cependant, nous parlons d’un Écran AMOLED avec taux de rafraîchissement de 120 Hz, une nette avancée par rapport au panneau IPS 60Hz du Redmi note 9 Pro.

Malgré le montage d’un panneau AMOLED, Xiaomi a décidé de garder le lecteur d’empreintes digitales sur un côté de l’appareil, de la même manière qu’il était déjà présent dans la variante précédente.

Résolution supplémentaire dans l’appareil photo du nouveau modèle

Si nous parlons de la section photographique des deux appareils, nous verrons des différences, notamment par rapport à la type de capteurs utilisé. Eh bien pour le reste, nous avons un configuration très similaire dans les deux cas.

Et est-ce que cette année, Xiaomi a décidé de jeter la maison par la fenêtre et d’intégrer dans le Redmi Note 10 Pro un Appareil photo principal de résolution 108 mégapixels, avec la technologie 9-en-1 Pixel Binning qui devrait offrir une meilleure qualité photographique car la caméra est capable de capturer plus de lumière et de détails.

Dans le cas du Redmi Note 9 Pro, nous avions un Appareil photo 48 mégapixels que, bien que lors de nos tests, il ait pu offrir plus que décent, il n’atteint probablement pas le niveau de ce nouveau modèle.

Accompagnant le capteur principal, les deux modèles ont un Appareil photo 8 mégapixels avec objectif ultra grand angle, un capteur macro de 5 mégapixels et une caméra de profondeur. Sur le devant, une seule caméra, 16 mégapixels dans les deux cas, est en charge de capturer selfies et pour nous permettre de participer à des appels vidéo.

Deux batteries séparées à la naissance et un engagement clair envers Qualcomm

Là où des différences moins notables existent entre ces deux terminaux, c’est dans le fiche technique.

Les deux Redmi Note « Pro » ont un Processeur de la série Snapdragon 700, le Snapdragon 720G dans le Redmi Note 9 Pro et le Snapdragon 732G dans le Redmi Note 10 Pro.

Les deux processeurs ont une architecture similaire, et donc les deux devraient offrir un résultat similaire. L’avancée la plus nette se voit dans le Mémoire Redmi Note 10 Pro, puisqu’il augmente la capacité de base de 4 à 6 Go, et propose également une configuration de 8 Go de RAM.

En termes de stockage, les deux offrent 64 ou 128 Go UFS, qui peut être étendu via une carte microSD.

Ni leur batteries, capacité de 5020 mAh avec une charge rapide de 33 W. Aucun des deux modèles n’adopte le chargement sans fil.

Redmi Note 10 Pro vs Redmi Note 9 Pro, cela vaut-il le coup?

Pour les progrès de la photographie et de l’écran, et pour le fait d’avoir gravi une marche dans des sections telles que la RAM, processeur ou disposition, le Redmi Note 10 Pro est sans aucun doute un modèle très intéressant, capable de dépasser les attentes élevées que le modèle de l’année dernière nous avait laissées.

SI vous possédez déjà un Redmi Note 9 Pro, à moins d’être vraiment déçu par son appareil photo ou son écran, probablement n’ont pas besoin de changer de mobile pour la nouvelle génération. Mais, si vous avez un modèle plus ancien, que ce soit de Xiaomi ou de toute autre marque, le Redmi Note 10 Pro peut être votre meilleure option pour cette annee.

