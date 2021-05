Xiaomi Redmi Note 8 2021: le meilleur vendeur historique de Xiaomi revient renouvelé pour essayer de balayer le milieu de gamme

Si quelque chose a fonctionné, n’y touchez pas, « petite vierge, petite vierge, laissez-moi rester comme je suis » ou comme nous voulons l’appeler. Xiaomi a décidé de le réessayer avec un modèle à succès et a présenté le Xiaomi Redmi Note 8 2021, récupérant ainsi le Redmi Note 8 (ou Redmi Note 8T, lorsqu’il a atteint le marché international).

Selon Xiaomi lui-même, la série Redmi Note 8 fait partie de ses gammes les plus réussies dépassant 30 millions d’unités (Et méfiez-vous, en mai 2020, en pleine pandémie, lorsque les ventes sont tombées à des niveaux historiquement bas sur le marché). Par conséquent, la marque l’a sauvé, en le mettant à jour à l’extérieur et en maintenant presque complètement la fiche technique, tout en laissant derrière lui le Snapdragon 665 et les 3 Go de RAM.

Fiche technique Redmi Note 8 2021

XIAOMI REDMI NOTE 8 2021 ÉCRAN IPS 6,3 pouces (19,5: 9) FullHD + (2340 x 1080 px) 500 nits, 409 ppp PROCESSEUR MediaTek Helio G85 Mali-G52 RAM 4 Go LPDDR4x STOCKAGE 64 Go / 128 Go (microSD jusqu’à 256 Go) LOGICIEL Android 11 + MIUI 12.5 CAMÉRA ARRIÈRE 48 MP f / 1,79

8 MP UGA f / 2.2

2 MP (macro) f / 2,4

2 MP (profondeur) f / 2,4 CAMÉRA FRONTALE 13 MP, f / 2.0 TAMBOURS 4000 mAh + charge rapide 18 W CONNECTIVITÉ Double 4G, BT 4.2, USB-C, prise jack 3,5 mm AUTRES Port infrarouge, lecteur d’empreintes digitales arrière DIMENSIONS ET POIDS 158,3 x 75,3 x 8,35 mm 190 grammes LE PRIX Pour déterminer

Un arrière différent, mais très 2019

Le nouveau Redmi Note 8 2021 s’intègre dans la mode toujours actuelle des dégradés et des dos brillants avec ces effets, plus ou moins marqués selon la couleur qui est. Ça oui, le module arrière se déplace du milieu vers le côté gauche, étant également vertical, et avec la marque à la fois sur le dos et sur le cadre avant (sur le menton). Très Redmi et beaucoup de Redmi.

En parlant de front-end, la marque a été conservatrice au point de ne pas dire adieu au entailler. La caméra frontale est au milieu, avec une meusca en forme de « U » et des cadres supérieurs et latéraux apparemment assez réduits, avec tous les boutons d’un côté et le lecteur d’empreintes digitales arrière.

L’écran reste, sans voir qu’ils en ont profité pour augmenter le taux de rafraîchissement ou changer certains aspects comme le type d’écran ou même le design, comme nous l’avons commenté. Ainsi, il s’agit de un panneau de 6,3 pouces avec une résolution FullHD + (2340 x 1 0808 pixels) protégés avec Corning Gorilla Glass 5 et avec jusqu’à 500 nits de luminosité (typique).

Les dimensions sont pratiquement les mêmes (avec des variations négligeables), en gardant le poids de 190 grammes (en fait, il était de 192 dans le Redmi Note 8 d’origine). Le port infrarouge et la mini-prise 3,5 millimètres sont également maintenus.

Passez à MediaTek et à des caméras étonnamment à la mode

Dans le processeur, nous voyons que MediaTek a fait confiance à cette occasion, optant pour le Helio G95 en appel. De plus, il ne démarre plus à partir de 3 Go de RAM, mais les deux versions (64 et 128 Go) vont avec 4 Go de RAM LPDDR4x, ayant un plateau pour une microSD.

Le mobile est dualSIM et eye, il est livré avec MIUI 12.5 Sur Android 11. Bien sûr, à moins qu’il y ait des changements dans les différentes variantes selon le marché pour le moment, nous ne voyons pas NFC dans les spécifications (ce que le Redmi Note 8T a présenté).

La batterie reste dans le 4 000 mAh, contribuant ainsi sûrement au fait que le poids n’a pas augmenté (ainsi que l’épaisseur). Charge rapide également 18 watts, y compris un chargeur de 22,5 watts dans la boîte.

Concernant les caméras, les spécifications sont fondamentalement le même que nous avons vu dans son prédécesseur et homonyme, c’est-à-dire: une caméra avec un capteur de résolution plus élevée, un objectif grand angle et ce qui serait deux autres caméras de remplissage (macro et profondeur). De cette manière, nous voyons que la combinaison originale s’inscrit dans la mode que nous voyons aujourd’hui dans les mobiles de milieu de gamme qui prennent moins de risques à cet égard.

Capteur principal de 48 mégapixels (1/2 pouce, pixels de 0,8 μm) avec objectif à ouverture f / 1,79.

Appareil photo ultra grand angle avec capteur 8 mégapixels et objectif avec ouverture f / 2,2 et champ de vision de 120 degrés (102 degrés effectifs pour la correction de la distorsion).

Capteur 2 mégapixels pour appareil photo macro, avec objectif à ouverture f / 2,4.

Capteur de 2 mégapixels pour la profondeur, avec objectif à ouverture f / 2,4.

Caméra frontale: capteur 13 mégapixels et objectif avec ouverture f / 2.0.

Versions et prix du Xiaomi REdmi Note 8 2021

Le Xiaomi Redmi Note 8 2021 a été lancé internationalement officiellement, affichés dans la version globale de leur site Web, mais pour le moment, ils ne présentent pas de données sur les prix. Il faudra donc attendre de voir combien coûtera ce mobile, qui par précédents (et étant presque la raison de sa reprise) devrait avoir un bon rapport qualité prix.

Le Xiaomi Redmi Note 8T a commencé à 179 euros (avec 3 Go) et 199 euros (4 Go), il devrait donc se situer autour de cette gamme de prix et que quelque chose est placé en dessous de 200 euros afin de rivaliser (même avec ceux à la maison, car les Redmi Note 10 se trouvent précisément là. Nous savons qu’il y aura deux versions, 4 Go + 64 Go et 4 Go + 128 Go, et qu’il sera disponible en trois couleurs: Neptune Blue (bleu métallique), Moonlight White (blanc dégradé) et Space Black (noir) Nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que ces informations seront disponibles.

