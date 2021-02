Xiaomi Redmi Note 10: vous pouvez vous y attendre

La sortie du Xiaomi Redmi Note 10 n’est pas loin. Pour nous donner une idée du nouveau smartphone de milieu de gamme à l’avance, Xiaomi a l’appareil maintenant officiellement tease. Vous trouverez ici toutes les nouvelles informations sur le Redmi Note 10.

Il existe déjà des informations officielles sur le Redmi Note 10. Nous n’avons appris qu’hier que Xiaomi présenterait les deux nouveaux modèles le 4 mars 2021. Aujourd’hui, le fabricant a annoncé des informations initiales sur les spécifications techniques et les fonctionnalités sur son site Web indien. Bien qu’ils ne soient pas très précis, ils donnent une bonne idée de ce à quoi s’attendre.

Xiaomi Redmi Note 10: spécifications et caractéristiques du teaser

Dans les images publiées par Xiaomi, nous voyons que l’écran du Redmi Note 10 est presque sans bordure, mais ne se bombe pas sur les bords et possède un trou de perforation pour la caméra frontale. Une bosse de caméra légèrement saillante est visible à l’arrière. Dans l’ensemble, le boîtier devrait également être plus mince et plus léger que celui du prédécesseur. Il est protégé par Gorilla Glass et une certification IP52, ce qui le rend résistant aux éclaboussures.

Une puce Snapdragon chaque horloge dans le modèle standard et Pro du Redmi Note 10. Il y a un capteur d’empreintes digitales monté sur le côté et des améliorations audio et haptiques. De plus, les smartphones sont équipés d’une technologie de charge rapide qui n’est pas décrite en détail.

La publication coïncide avec les rumeurs

Même avant le teaser de Xiaomi, certaines informations sur le Redmi Note 10 étaient en circulation. Ceux-ci coïncident avec les frais officiels et nous donnent une image plus précise des smartphones. Selon GSMarena, le chipset devrait être le Snapdragon 750G. L’écran LCD doit avoir un taux de rafraîchissement élevé. En outre, l’appareil photo à l’arrière pourrait avoir un capteur principal de 64 MP ou même de 108 MP.

Le leaker Ishan Agarwal, connu sur Twitter, nous a également révélé les couleurs des modèles. Le Redmi Note 10 sera disponible en blanc, vert et gris, tandis que le Redmi Note 10 Pro sera disponible en bronze, bleu et gris.