Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max devrait comporter jusqu’à 8 Go de RAM

22 févr.2021 21:28:08 IST

Plus tôt ce mois-ci, Xiaomi a annoncé le lancement de la série Redmi Note 10 en mars et la semaine dernière, il a confirmé que l’événement de lancement des nouveaux Redmi Notes aurait lieu le 4 mars. La série Redmi Note 10 devrait inclure trois smartphones – Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro et Redmi Note 10 Pro Max. Avant le lancement, une fuite prétend détailler les options de stockage, de RAM et de couleur des Xiaomi Redmi Note 10, Note 10 Pro et Note 10 Pro Max.

Quoi d'autre est le lancement en plus du # RedmiNote10 et # RedmiNote10Pro? Redmi Note 10 Pro Max. Il sera disponible en 2 variantes de stockage et 3 options de couleur, identiques à celles du Note 10 Pro. -6 + 128 Go, 8 + 128 Go

-Noir, bronze et bleu# RedmiNote10ProMax

Le Note 10 Pro Max sera disponible en deux options de stockage de 6 Go de RAM + 128 Go de stockage et 8 Go de RAM + 128 Go de stockage. Le téléphone sera disponible en trois options de couleur: bronze, noir et bleu. Cela a été rapporté par Ishan Agarwal via 91Mobiles.

La société a tease quelques caractéristiques du Redmi Note 10 sur son site officiel ainsi, ce qui révèle que l’un des modèles sera livré avec une configuration à quatre caméras disposées verticalement avec des bords incurvés à l’arrière.

L’image d’accroche montre une découpe perforée positionnée au centre pour la caméra selfie et des cadres minces. Le Redmi Note 10 sera livré avec une classification IP52 pour la protection contre l’eau et la poussière, l’audio haute résolution, une grosse batterie et un support de charge rapide.

Le site Web mentionne également la couche de verre Corning Gorilla Glass à l’avant et un meilleur support haptique. Le capteur d’empreintes digitales ne peut pas être vu sur le téléphone et peut être placé à l’intérieur de l’écran, qui pointe vers un panneau AMOLED.

Les spécifications divulguées du Redmi Note 10 suggèrent que le téléphone soit alimenté par le processeur Snapdragon 732G, un écran LCD 120 Hz et une configuration à quatre caméras. Le Redmi Note 10 Pro est supposé obtenir un panneau AMOLED avec une caméra principale de 108 MP.

Comme son nom l’indique, le modèle Pro Max sera positionné plus haut que le Note 10 Pro en termes de spécifications et de prix.

