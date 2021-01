Xiaomi Redmi Note 10 Pro: cet équipement devrait vous convaincre

Une fois de plus, il y a de nouvelles fuites sur les spécifications du Xiaomi Redmi Note 10 Pro, bientôt attendu. Selon les informations, le constructeur semble miser sur un smartphone de milieu de gamme avec un très bon rapport qualité-prix pour le modèle Pro.

Au cours des derniers mois, nous avons entendu plusieurs rumeurs sur le successeur du Xiaomi Redmi Note 9 Pro, qui est populaire auprès de nombreux utilisateurs. Comme le rapporte maintenant MySmartPrice en coopération avec le diffuseur Twitter Ishan Agarwal, il y a de nouvelles informations sur l’équipement. Plus spécifiquement sur les couleurs, la mémoire et les configurations de RAM pour le marché indien. Il y a également des détails sur le processeur, la caméra et l’écran.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro: puce de milieu de gamme et appareil photo 64 MP

Avec le Redmi Note 10, la marque filiale de Xiaomi s’appuie sur un package global solide pour un véritable best-seller: selon les rumeurs, le nouveau SoC Snapdragon 732G milieu de gamme de Qualcomm est utilisé dans le Note 10 Pro. La puce compatible 4G devrait être prise en charge dans la version de base avec 64 Go de mémoire interne à partir de 6 Go de RAM. Il y aura également une version de 128 Go avec 6 ou 8 Go de RAM. Pour l’affichage, la société chinoise semble s’appuyer sur la technologie IPS-LC avec un taux de rafraîchissement prétendument jusqu’à 120 Hertz. Une batterie généreuse de 5050 mAh assure une autonomie particulièrement longue.

L’élément de la caméra à l’arrière doit être composé d’une triade: un appareil photo principal de 64 MP est soutenu par un ultra grand angle et un capteur macro. Un capteur de profondeur fournit apparemment à la triple caméra des informations d’image supplémentaires. Les rapports contredisent certaines fuites précédentes qui parlaient d’un appareil photo de 108 MP pour la version Pro. En tant que système d’exploitation, nous attendons Android 11 avec l’interface MIUI 12 de Xiaomi départ usine.

Lancement sur le marché européen et prix encore inconnus

Les informations publiées par MySmartPrice concernent les modèles destinés au marché indien. Le lancement sur le marché du Redmi Note 10 Pro dans les couleurs gris, bleu et bronze y est prévu en février. Cependant, il n’y a pas de date ou de prix pour le marché européen pour le moment. Il reste également à voir si Xiaomi apportera des modifications à l’équipement pour les clients de ce pays.