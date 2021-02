Xiaomi Redmi Note 10 Pro: cet appareil photo n’est que le début

La marque filiale de Xiaomi veut commencer la nouvelle année avec le Redmi Note 10 Pro. Comme le révèle maintenant le directeur général, le smartphone n’est que le début en matière d’équipement photo. D’autres appareils dotés de capteurs de résolution encore plus élevée sont prévus pour 2021.

Comme le rapporte GizmoChina, le directeur général de Redmi, filiale externalisée de Xiaomi, a publié un article sur le réseau chinois Weibo, qui promet de nouveaux smartphones Redmi avec des capteurs haute résolution 100 MP. De plus, Lu Weibing tire un petit coup dur sur la concurrence dans son poste, qui a longtemps célébré les capteurs ToF et qui ne les utilisent plus eux-mêmes.

Redmi Note 10 Pro est le début: 108 smartphones MP suivront

Alors que le Redmi Note 10 Pro, selon les dernières rumeurs, n’utilisera qu’un capteur de 64 mégapixels pour l’appareil photo principal, cela ne devrait être qu’un avant-goût des prochains modèles Redmi. Les smartphones de la série K, Redmi K40 et Redmi K40 Pro, annoncés par Weibing pour février, pourraient déjà utiliser le capteur 108 MP de Samsung. Les détails exacts de l’équipement photo du smartphone ne sont pas encore disponibles, mais au moins le modèle Pro semble être un candidat chaud. Selon le rapport, Xiaomi travaille également sur un smartphone de jeu qui pourrait également s’appuyer sur la caméra haute résolution.

Téléphones avec appareil photo bon marché

En plus des modèles mentionnés ci-dessus, Xiaomi pourrait également lancer d’autres smartphones dotés de puissants appareils photo sous la marque Redmi. Nous pouvons nous attendre à des appareils correspondants dans les segments milieu de gamme et haut de gamme. Afin de différencier les appareils en termes de prix et de performances, la société chinoise utilise différentes générations de capteurs de 108 MP de Samsung. Il sera donc intéressant de voir à quel point Xiaomi et Redmi peuvent pousser le prix des smartphones équipés de tels capteurs cette année. Le Redmi K40, par exemple, commence supposément à environ 400 euros.