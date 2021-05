Xiaomi Redmi Note 10 Pro: C’est à quel point l’appareil photo 108 MP est bon selon DxOMark ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Bayrol Pack hivernage Luxe Bayrol Taille du pack - L (piscine jusqu’à 10 x 5m), Dimension bouchons - n°09 - 1 1/4

Pack hivernage piscine Luxe Bayrol Matériel + Produit d’hivernage + Anticalcaire + Nettoyant filtre Durant l’hiver, le gel peut déformer les parois de la piscine, détériorer le revêtement et endommager les équipements de manière irréversible. Le pack hivernage Luxe Bayrol comprend les éléments nécessaires et indispensables dans le cadre d’un hivernage passif. Il est recommandé quelque soit la structure de la piscine. Quel pack pour ma piscine ? Composition des packs : Pack Taille piscine max Volume piscine max Matériel Produit d’ hivernage Anticalcaire Nettoyant filtre Flotteurs Gizmos Bouchons Bayrol Puripool Super Bayrol Calcinex Bayrol Decalcit Filtre Taille S 6 x 3 m 20 m3 12 2 3 1 litre 1 litre 1 kg Taille M 8 x 4 m 60 m3 18 2 3 3 litres 3 litres 1 kg Taille L 10 x 5 m 120 m3 24 2 3 6 litres 3 litres 1 kg Taille XL 12 x 6 m 120 m3 30 2 3 6 litres 6 litres 2 kg Contenu du pack Flotteurs Gizmos Bouchons Les flotteurs d’hivernage permettent de protéger la structure des déformations causées par le gel. - Longueur 50 cm - Equipé d’un crochet pour les relier entre eux Lesté afin de s’immerger partiellement dans l’eau Le gizmo permet de protéger le skimmer du gel. - Longueur 38 cm - Fileté d’un côté 1 1/2 et 2 de l’autre pour se visser et s’adapter à la grande majorité des skimmers (il est également possible d’utiliser un bouchon d’hivernage dans le cas d’un autre diamètre) Le bouchon d’hivernage s’utilise sur les buses de refoulement et prise balai afin de pouvoir vidanger les tuyaux et les protéger ainsi du gel. - N°09 = 1 1/4 adapté à des tuyaux 38mm - N°10 = 1 1/2 adapté à des tuyaux 50mm - N°12 = 2 adapté à des tuyaux 63mm Bayrol Puripool Super Bayrol Calcinex Bayrol Decalcit Filtre Puripool Super est un liquide concentré pour l’hivernage des piscines. non moussant, il lutte contre la prolifération des algues. Calcinex est un liqude qui empêche la formation de calcaire et évite l’apparition des tàches dues aux métaux dans le bassin. Decalcit Filtre est un traitement composé de granulés acides surpuissants pour détartrer rapidement tous types de filtres. Conseils d’hivernage