Xiaomi Redmi Note 10, Note 10S et Note 10 5G: écrans AMOLED pour un trio de smartphones avec deux haut-parleurs et une charge rapide de 33 W

Les Xiaomi Redmi Note sont renouvelés. Ils le font sur toute la gamme, qui compte désormais pas moins de quatre versions différentes. L’exposant maximum est le Xiaomi Redmi Note 10 Pro, mais l’accompagnant sont trois autres variantes un peu plus modestes mais également plus abordables.

Ces variantes sont les Redmi Note 10, Redmi Note 10S et Redmi Note 10 5G, des appareils qui conservent de nombreux avantages du modèle supérieur mais font des sacrifices avec un objectif clair: être encore plus attractif en termes de prix.

Un design qui évolue mais conserve des options importantes

Deux des trois nouveaux mobiles de la gamme Redmi Note 10 ont un écran Super AMOLED de 6,43 pouces, mais le Note 10 5G passe à 6,5 pouces.

Même ainsi, ils partagent tous un design dont la partie arrière se distingue par un module caméra relativement discret qui est situé en haut à gauche.

Ce dos est en verre incurvé 3D, tandis que l’avant est protégé par une couche de verre Corning Gorilla Glass 3, une version déjà vétéran de cette fiche.

Dans cette conception, le petit trou se démarque – juste 2,96 mm de diamètre, ont-ils souligné dans la présentation – situé au centre de la partie supérieure pour cacher la caméra frontale de 13 mégapixels. La conception de cette partie avant n’est pas totalement symétrique: le menton en bas est sensible, tandis qu’en haut il n’y a pratiquement pas de montures visibles.

Le terminal est disponible en plusieurs couleurs différentes qui varient selon le modèle. Le blanc et le gris coïncident dans tous, mais il existe une exclusivité pour le vert dégradé (Note 10), le bleu dégradé (Note 10S) et le bleu marine (Nightime Blue) et le vert aurore sans dégradé (Note 10 5G).

Il y a aussi un détail singulier pour ces mobiles par rapport à leurs prédécesseurs: le lecteur d’empreintes digitales arrière traditionnel que nous avons vu dans le modèle de l’année dernière est abandonné pour laissez le capteur d’empreintes digitales sur le bouton latéral.

Dans cette conception, les caractéristiques très appréciées par de nombreux adeptes de ces appareils sont conservées. A) Oui, la prise casque 3,5 mm, la fente Micro SD et le capteur infrarouge restent qui vous permet d’utiliser votre mobile comme une télécommande polyvalente.

Ces Redmi ne manquent presque de rien

Ces modèles faire des sacrifices pour être plus abordable, et par exemple nous n’avons pas d’écrans à 120 Hz – le Note 10 5G s’il dispose d’un écran à 90 Hz – ou avec des capteurs principaux de résolution plus élevée, mais dans tout le reste, nous sommes confrontés à des smartphones qui continuent d’évoluer dans une ligne cohérente.

Cela est évident dans un design raffiné qui, par exemple, repense le capteur d’empreintes digitales pour le prendre sur le côté, mais continue de démontrer son ambition de le transformer en un terminal remarquable pour profiter d’expériences multimédias.

Cela se voit dans le inclusion de deux haut-parleurs qui vous permettent de profiter d’un son stéréo plus frappant et qui prend également en charge la norme Hi-Res Audio et dispose d’un moteur de vibration «Z-Axis» pour améliorer cette immersion dans l’audio que nous écoutons à tout moment.

Cet équilibre est également recherché dans les spécifications qui bien sûr ils ne gagneront aucune bataille de pouvoir ou de qualité photographique, mais cela ne sera en aucun cas mauvais dans ces domaines. Le capteur principal des Note 10 et Note 10 5G, d’ailleurs, est le même qui, par exemple, était le protagoniste du Xiaomi Mi 9T que nous avons récemment analysé, et ses résultats étaient très convaincants.

Il y a encore des surprises très agréables. La capacité de la batterie est remarquable, mais il en va de même pour son support de charge rapide de 33 W. Cela, combiné à la présence de la minijack, rend à nouveau la proposition Redmi très intéressante pour ceux qui recherchent un terminal abordable avec des garanties.

En l’absence de quoi nous pouvons l’analyser, la proposition est apparemment si réussie à nouveau comme celui que cette marque Xiaomi fait depuis des années.

Prix ​​et disponibilité des Xiaomi Redmi Note 10 et 10 5G

Xiaomi n’a pas précisé les dates de lancement spécifiques de ces terminaux, qui sera lancé entre ce mois de mars et avril.

Les prix de ces nouveaux terminaux de Xiaomi sont principalement confirmés en dollars, mais nous mettrons à jour les prix en euros lorsqu’ils seront officiels:

Xiaomi Redmi Note 10 (4 Go + 64 Go): 199 €

Xiaomi Redmi Note 10 (4 Go + 128 Go): 199,99 euros

Xiaomi Redmi Note 10S (6 Go + 64 Go): 229 €

Xiaomi Redmi Note 10S (6 Go + 128 Go): 249 €

Xiaomi Redmi Note 10S (8 Go + 128 Go): 279 €

Xiaomi Redmi Note 10 5G (4 Go + 64 Go): 199 €

Xiaomi Redmi Note 10 5G (4 Go + 128 Go): 229 €

Développement…