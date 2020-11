Xiaomi Redmi Note 10: beaucoup d’autonomie pour le prochain Redmi?

La durée de vie de la batterie est un facteur crucial pour beaucoup lors de l’achat d’un nouveau smartphone. Le Xiaomi Redmi Note 10 pourrait avoir un gros argument de son côté. Vous pouvez vous attendre au plus fort Akku dans le portefeuille des Chinois. Il y a aussi les premières photos.

Le stockage d’énergie d’un nouveau smartphone Redmi devrait être de 6000 mAh. La station de chat numérique Chinese Leaker le souligne sur Weibo. Les informations correspondent aux données qui ont désormais également émergé de l’installation d’essai chinoise TENAA. La rumeur veut qu’il s’agisse d’un Redmi Note 10, selon GSMArena.

La plus grande batterie d’un Redmi

Une batterie de 6000 mAh serait la batterie la plus puissante que Xiaomi propose actuellement. A titre de comparaison: le Note 9 a 5020 mAh. En fonction du comportement de l’utilisateur, vous devriez pouvoir vous entendre avec le Redmi Note 10 pendant plusieurs jours sans prise. Avec une charge rapide de 22,5 watts, la batterie devrait être prête à être réutilisée rapidement.

Le leaker révèle également qu’un panneau LCD avec une résolution Full HD + sera intégré au Redmi. Avec une diagonale de 6,53 pouces, cet appareil serait tout aussi grand que l’actuel Xiaomi Redmi Note 9.

Pour le supposé Redmi Note 10, Digital Chat Station écrit également que Xiaomi a installé une triple caméra dont le capteur principal a une résolution de 48 MP. Il y a probablement une caméra selfie de 8 MP dans une encoche de goutte d’eau. Apparemment, l’appareil est prévu dans des variantes avec 4 à 8 Go de RAM et 64 à 256 Go de mémoire interne. Comme d’habitude avec les appareils Redmi, la mémoire peut être étendue avec une carte microSD.

Les premières photos sont déjà là

Xiaomi se passerait du support 5G pour ce modèle. D’autres versions de la série devraient prendre en charge la nouvelle norme cellulaire. Vous pouvez voir le design du smartphone dans un tweet sous cet article. Il montre les images TENAA.

Nous saurons probablement bientôt s’il s’agit vraiment du Redmi Note 10. Si les rumeurs sont vraies, Xiaomi n’a pas mis beaucoup de temps avec le successeur du Redmi Note 9. Le smartphone pas cher (moins de 200 euros) équipé d’un quad caméra 64 MP n’est pas sur le marché depuis longtemps