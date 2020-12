Xiaomi Redmi 9 vs Samsung Galaxy A20s, quel est le meilleur achat?

Nous comparons deux des meilleurs smartphones que vous pouvez acheter pour moins de 150 euros.

Comme il Redmi 9 comme lui Samsung Galaxy A20s sont deux smartphones intéressants pour ceux qui recherchent simplicité et prix raisonnable. Les deux coûtent moins de 150 euros et ils peuvent offrir une bonne expérience.

Bien que nous trouvions des appareils avec une approche similaire, nous devons être conscients qu’ils présentent pas mal de différences. Laquelle d’entre elles est la meilleure option? Nous passons en revue toutes ses caractéristiques pour tenter de répondre à la question.

Conception et affichage

Dans les deux cas, nous rencontrons un corps en plastique. Comme nous l’avons dit à plusieurs reprises, ce n’est pas synonyme de mauvaise expérience, car nous avons un matériau léger qui résistera mieux aux chocs et aux chutes. Se déplaçant vers l’avant, le Redmi 9 intègre un écran IPS de 6,53 pouces et une résolution Full HD +, avec une petite encoche en forme de goutte. Sur son dos, un lecteur d’empreintes digitales traditionnel.

La première chose qui attirera votre attention sur le Samsung Galaxy A20 est son Écran IPS de 6,5 pouces et résolution HD +. On retrouve également une encoche en forme de goutte à côté d’un corps arrondi qui comprend, comme dans l’appareil chinois, un lecteur d’empreintes digitales arrière.

Caméras: un capteur de plus pour le Redmi 9

Il y a aussi des différences quand on regarde leurs caméras. Dans le cas de Redmi 9 on retrouve 4 caméras arrière: une Capteur principal de 13 mégapixels, une grand angle 8 mégapixels, un capteur macro Capteur 5 mégapixels et capteur 8 mégapixels pour le mode portrait. Dans l’encoche de sa façade, un appareil photo de 8 mégapixels.

À l’arrière du Samsung Galaxy A20s, un total de 3 caméras: un capteur principal de 13 mégapixels, une grand angle 8 mégapixels et un appareil photo pour mode portrait 5 mégapixels. D’autre part, à l’avant, un capteur de 8 mégapixels.

Alimentation et batterie: Mediatek vs Qualcomm

Le Redmi 9 arrive avec le MediaTek Helio G80 à l’intérieur, un processeur 8 cœurs qui se déplace à une vitesse maximale de 2 GHz. Vous pouvez le trouver dans des versions de 3 Go, 4 Go et 6 Go de RAM, 32 Go, 64 Go et 128 Go de stockage. Comme vous pouvez le voir, une grande variété d’options. Le terminal chinois cache également une grande batterie de 5 020 mAh avec charge rapide jusqu’à 18 W.

Le Samsung Galaxy A20s, quant à lui, intègre le Qualcomm Snapdragon 450, un octa-core capable de se déplacer à 1,8 GHz Le terminal coréen se décline en versions de 3 Go et 4 Go de RAM, 32 Go et 64 Go de stockage. L’appareil Samsung abrite également une batterie de 4 000 mAh qui admet charge rapide jusqu’à 15 W.

Connectivité: basique, mais avec une différence

Dans les deux cas on retrouve une configuration basique, dans des terminaux aussi bon marché que ceux-ci on ne peut rien attendre de trop surprenant. Les deux coïncident en USB Type C, 4G LTE et Wi-Fi double bande, certaines des caractéristiques les plus élémentaires.

Cependant, il existe une différence entre ces deux appareils. Le Redmi 9 a Bluetooth 5.0, tandis que le Samsung Galaxy A20s reste dans la version 4.2. Dans la pratique? Rien de bien significatif, mais en fin de compte c’est une caractéristique qu’il ne faut pas négliger.

Redmi 9 vs Samsung Galaxy A20s, lequel dois-je acheter?

Comme vous l’avez vu, nous sommes face à deux terminaux assez modestes. Cependant, et comme nous l’avons souligné au début de cet article, ils peuvent être un bon achat pour ceux qui recherchent la simplicité. Vous n’aurez aucun problème avec aucun d’entre eux pour profiter des applications que nous utilisons habituellement tous les jours, telles que WhatsApp, Instagram et autres réseaux sociaux.

Malgré cela, nous devons répondre à une question, laquelle des deux est le meilleur achat? Nous pensons que le Redmi 9 remporte la victoire, pour plusieurs raisons. En premier lieu, nous gagnons une résolution Full HD +, donc nous allons profiter un panneau plus net. En revanche, le MediaTek Helio G80 qui intègre le terminal chinois est au-dessus du Qualcomm Snapdragon 450. Cela se traduira par un peu plus de puissance et de facilité..

Il gagne également dans la section batterie, avec une capacité de 1020 mAh supérieure. Vous n’aurez aucun problème à atteindre la fin de la journée avec le Redmi 9, même si vous passez de nombreuses heures collé à l’écran de l’appareil. Comme dernier détail, nous trouvons une version plus récente de la technologie Bluetooth.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂