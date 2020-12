Xiaomi Redmi 9 Power: le mobile économique de Xiaomi dans le milieu de gamme maintenant avec une « super batterie »

Déjà dans la dernière quinzaine de l’année (et sentant Noël), les fabricants en profitent pour utiliser les dernières balles de leur chambre 2020. Hier, le protagoniste était un mobile économique de Realme, le Realme 7i, et aujourd’hui, c’est au tour de Xiaomi , tenant sa parole et faisant le Xiaomi Redmi 9 Puissance.

Celui qui est placé comme le frère de dernière minute du Xiaomi Redmi 9 est proche de sa portée et de ses caractéristiques (bien que beaucoup plus du Redmi Note 9 4G), mais en changeant le design et quelque chose qui rend son nom de famille évident: la batterie. Dans ce cas, ils prennent le train en marche 6 000 mAh, cherchant à concurrencer dans quelque chose que de plus en plus de mobiles de milieu de gamme ont.

Fiche technique Xiaomi Redmi 9 Power

Xiaomi Redmi 9 Puissance écran IPS 6,53 « 19,5: 9

2 340 x 1 080 px, 400 nits

Verre Gorilla 3 Dimensions et poids 163,32 x 77,3 x 9,6 mm

198 grammes Processeur Muflier 662 RAM 4 Go Espace de rangement 64/128 Go UFS 2.1 (microSD jusqu’à 512 Go) Caméra frontale 8 MP Caméra arrière 48 MP

Grand angle de 8 MP

Macro 2 MP

Bokeh 2 MP Tambours 6 000 mAh

Charge rapide 18W Système opératif Android 10

MIUI 12 Connectivité LTE

Wi-Fi 802.11a / b / g / n / ac

2,4 G / 5G

Bluetooth 5.0

USB-C Autres Lecteur d’empreintes digitales latéral, double SIM, GPS Prix ​​de départ 4 Go + 64 Go: environ 122,44 euros pour changer



4 Go + 128 Go: environ 133,57 euros pour changer

Un autre Redmi coloré avec entailler

De l’arrière avec le module central et le halo circulaire, nous allons au « domino » dans un coin avec le nouveau Redmi 9 Power. Avec cela, le lecteur d’empreintes digitales se déplace de ce module vers un côté, en gardant hors écran (comme c’est encore assez courant dans les terminaux moins chers et avec un écran IPS).

Mais ce qu’ils n’oublient pas, c’est la couleur. Le Redmi 9 Power maintient un dos éclatant et brillant très dans la lignée de [Redmi 9A y 9C](https://www.xatakamovil.com/xiaomi/xiaomi-redmi-9a-xiaomi-redmi-9c-caracteristicas-precio-ficha-tecnica, dans les couleurs bleu, orange, vert et noir, légèrement incurvé sur les côtés et la marque en reprenant une grande partie.

L’écran est plat, avec entailler en forme de goutte pour la caméra frontale et pratiquement fabriqué avec le même moule que le Redmi 9 initial. En fait, le 6,53 pouces IPS avec résolution FullHD +. Panneau à 60 Hz, rapport 19,5: 9, avec certification TÜV Rheinland et Corning Gorilla Glass 3.

4G par drapeau et milliampère heure pour livrer

En plus de l’évidence, il y a encore des changements à l’intérieur de ce nouveau Redmi 9. Le processeur est de Qualcomm cette fois, le Snapdragon 662, et la RAM est de 4 Go, avec des options de stockage 64 ou 128 Go (et jusqu’à 512 Go avec microSD).

En cela, il est un peu plus ambitieux que le premier Redmi 9, bien que ce qu’ils aient réalisé cette fois, c’est d’introduire une batterie de 6 000 mAh en gardant le poids et presque les dimensions (il ne fait que 0,5 millimètre plus épais, inestimable). Il prend en charge la charge rapide de 18 W et le chargeur de 22,5 W est inclus dans la boîte.

Bien qu’il n’ait pas NFC et qu’il n’y ait aucune preuve qu’il dispose d’une mini-prise 3,5 mm, il a l’audio stéréo, ce qui n’est pas trop courant dans les mobiles plutôt modestes. C’est double SIM et 4G.

En parlant de caméras, le quatre arrière et la marque profite au maximum de l’augmentation des mégapixels (même si ce n’est pas la chose la plus importante pour augmenter la qualité des photos). Avec l’avant, il en est de même: * Appareil photo principal: 48 mégapixels. * Grand angle: 8 mégapixels. * Macro: 2 mégapixels. * Portrait: 2 mégapixels.

Prix ​​et disponibilité

Le nouveau Xiaomi Redmi 9 Power pour l’instant a été présenté en Inde mais ne peut pas être acheté dans ce pays avant 22 décembre. Comme nous l’avons commenté, il y aura deux versions en fonction du stockage et quatre couleurs (noir, bleu, vert et orange):

* Xiaomi Redmi 9 Power 4 Go + 64 Go: environ 122,44 euros pour changer * Xiaomi Redmi 9 Power 4 Go + 128 Go: environ 133,57 euros pour changer