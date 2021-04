Xiaomi Redmi 20X, a dévoilé le nouveau smartphone milieu de gamme de la marque chinoise

Le Redmi 20X comportera un écran 90 Hz, un processeur compatible avec les réseaux 5G et un appareil photo principal de 48 mégapixels.

Après la présentation des nouveaux terminaux de la famille Xiaomi Mi 11, le constructeur chinois continue de présenter de nouveaux appareils au sein de ses deux marques associées, POCO et Redmi.

Ainsi, après avoir présenté le POCO X3 Pro il y a quelques semaines, maintenant le design, les couleurs et les spécifications du Xiaomi Redmi 20X.

Le successeur du Redmi 10X verra le jour très bientôt

Comme nous le disent les compagnons de Gizmochina, il est apparu une affiche sur le réseau social chinois Weibo dans lequel certaines des fonctionnalités du Redmi 20X sont révélées.

La première chose que nous pouvons apprécier dans ladite affiche est son design avec une partie avant très bien utilisée qui a un trou dans l’écran au centre de l’écran et un arrière avec un module triple caméra situé sur le côté gauche et le logo du fabricant situé verticalement en bas.

De plus, nous notons également que ce terminal sera disponible en quatre couleurs: noir, blanc, bleu et vert.

En ce qui concerne ses caractéristiques techniques, ce Redmi 20X aura un Écran IPS de 6,5 pouces avec taux de rafraîchissement de 90 Hz et qu’il sera protégé avec Gorilla Glass 3, un processeur MediaTek Dimensity 700 compatible avec les nouveaux réseaux 5G, une mémoire RAM de 4 Go et un stockage interne de 128 Go, extensible via des cartes microSD.

Redmi Note 10 et Note 10 Pro, écran AMOLED et de nombreux mégapixels pour peu d’argent

Sur le plan photographique, le successeur du Redmi 10X sera équipé de trois caméras arrière, la principale étant 48 mégapixels et les secondaires de 2 mégapixels chacun et une caméra frontale pour les selfies de 8 mégapixels.

De plus, ce Redmi 20X sera équipé d’une batterie de 5000 mAh avec charge rapide de 18 W, il aura le lecteur d’empreintes digitales situé sur le côté et aura Android 11 comme système d’exploitation fonctionnant sous MIUI 12.

Disponibilité et prix

Ce Redmi 20X serait mis sur le marché dans sa version de 4 + 128 Go au prix de 999 yuans, environ 130 euros pour changer et on ne sait toujours pas si ce terminal sera présenté uniquement en Chine, comme le Redmi 10X, ou s’il arrivera en Europe sous une autre nomenclature.

