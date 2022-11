Xiaomi présente un nouveau concept de téléphone basé sur le 12S Ultra avec une monture pour les objectifs Leica M

03 novembre 2022 14:17:53 IST

Xiaomi a récemment repoussé les limites en matière d’appareils photo pour smartphones. Le Xiaomi 12S Ultra qu’ils ont lancé plus tôt cette année, était l’un des sauts les plus significatifs qu’un fabricant de smartphones ait réalisés ces dernières années, grâce au capteur de 1 pouce qu’il utilisait. Ensuite, il y a le fait qu’ils s’étaient associés à Leica, l’une des marques d’appareils photo les plus anciennes et les meilleures au monde.

Maintenant, ils ont publié quelques images d’un concept de smartphone sur lequel nous espérons seulement qu’ils finiront par travailler pour le rendre disponible dans le commerce. Ils ont présenté un projet où ils travaillaient sur un hybride entre un smartphone et un appareil photo sans miroir.

Les nouvelles images de l’appareil concept montrent qu’il avait un capteur secondaire de 1 pouce. Cependant, contrairement à l’original ou plutôt au vrai 12S Ultra, celui-ci n’est pas couvert par son propre objectif à focale fixe mais par une simple et unique pièce de verre saphir, principalement pour protéger le capteur exposé des intempéries. Le module caméra est entouré d’un mécanisme de montage qui permet à l’utilisateur pour fixer les objectifs à monture Leica M.

La grande variété d’objectifs de Leica va sûrement faire d’un tel smartphone un rêve pour les photographes. Dans la vitrine, Xiaomi révèle que le smartphone / appareil photo est combiné avec les objectifs et une application d’appareil photo très avancée qui prend en charge le pic de mise au point, les lignes zébrées, un histogramme et une tonne d’autres outils que les photographes professionnels en sont venus à attendre de leurs reflex numériques et appareils photo sans miroir. Et bien sûr, il prend en charge les images RAW 10 bits.

Cela nécessite un adaptateur, ce qui rend l’appareil encombrant. Cependant, le concept 12S Ultra peut prendre des photos et des vidéos comme un téléphone ordinaire car il possède le même appareil photo principal que le 12S Ultra (capteur 1 pouce avec objectif 23 mm) et un appareil photo ultra large de 13 mm qui peuvent être utilisés sans aucun matériel supplémentaire.

Il y a déjà eu des accessoires d’objectif pour smartphones, mais c’est une conception imparfaite – la lumière doit passer à la fois à travers l’objectif externe et l’objectif du téléphone, ce qui entraîne des pertes de lumière et une image plus douce. Ce concept Xiaomi est différent en ce sens qu’un objectif Leica attaché envoie la lumière directement au capteur, à l’exception du verre de protection.

Xiaomi a également dévoilé quelques clichés qu’ils avaient pris avec l’appareil concept 12S Ultra.

Nous n’avons pas tous les détails sur cet appareil conceptuel, mais cela ressort clairement des images et qu’il s’agit simplement d’un 12S Ultra ordinaire qui a été légèrement modifié pour le rendre compatible avec les objectifs de Leica, et qu’il obtient un bien meilleur appareil photo application. Il a même le même dos en similicuir adhérent et il bénéficie également d’une résistance totale à la poussière et à l’eau IP68. La société a ajouté des renforts au cadre où la lentille se fixe pour le rendre plus solide.

Xiaomi n’a donné aucune indication quant à son intention de vendre cet appareil concept basé sur 12S Ultra. Le prochain Xiaomi 13 Pro aurait également un capteur de 1 pouce. Nous espérons sincèrement qu’ils amèneront enfin ce concept sur le marché de masse.

