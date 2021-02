Xiaomi présente son premier mobile avec un écran en cascade sur les quatre côtés

Pour l’instant c’est juste un concept, mais le nouveau terminal annoncé aujourd’hui par Xiaomi nous donne quelques indices sur ce qui pourrait atteindre le catalogue de la société de Pékin dans un avenir pas trop lointain.

Bien que le cabinet ne lui ait pas donné de nom, il le définit comme son premier mobile avec écran incurvé avec effet cascade sur les quatre côtés. L’appareil se distingue par sa angle de courbure atteignant 88 °, de sorte que, selon les termes du cabinet, il permette interface utilisateur « coule sur la surface du téléphone comme de l’eau ».

Contrairement à ce qui se passe avec d’autres appareils avec écran incurvé, ce que propose l’idée de Xiaomi, c’est que pratiquement tous les bords entourant le téléphone sont couverts par un écran, afin que l’appareil n’inclut pas de ports ou de boutons physiques. Qu’est-ce qui pourrait mal se passer?

Dans l’annonce, la société précise que pour le développement de ce concept, elle s’est basée sur technologies existantes telles que les écrans flexibles. Cependant, il affirme avoir poussé l’idée des écrans incurvés plus loin afin de proposer un mobile « écran uniquement ».

Le verre ultra «quad-bombé» à 88 ° a pratiquement repoussé les limites technologiques de la fabrication du verre. Par rapport au verre bombé ordinaire, la difficulté du cintrage à chaud augmente de façon exponentielle. Le polissage d’un morceau de verre hyper-courbé avec un coude profond de 88 ° sur les quatre côtés nécessite un équipement de traitement du verre exclusif, un cintrage à chaud à une température et une pression de 800 °, quatre outils de polissage différents et même plus de dix procédures de polissage complexes. Plus important encore, derrière un tel morceau de verre, il y a des milliers de tentatives.