Xiaomi présente Mi Air Charge, sa technologie de charge sans fil à distance: elle garantit que plusieurs appareils peuvent être chargés en même temps

Xiaomi vient d’annoncer le sien système de charge sans fil à distance: Mi Air Charge. Autrement dit, il n’est pas nécessaire ni de câbles ni de base de charge, mais le processus de charge se fait à distance, à une distance de « plusieurs mètres », et avec une puissance de 5W, selon l’entreprise.

De plus, Xiaomi affirme que sa technologie est capable de charger plusieurs appareils en même temps avec une puissance de 5W et que «même les obstacles physiques ne réduisent pas l’efficacité de la charge». Il est vrai que ce n’est pas une vitesse trop élevée, mais c’est un petit grand pas en avant. La société n’a pas confirmé qu’elle allait bientôt mettre en œuvre cette technologie dans un téléphone mobile, mais elle a donné des détails sur son fonctionnement.

Des antennes partout

Xiaomi explique que le cœur de cette technologie est basé sur le positionnement spatial et la transmission d’énergie. La station de charge développée par la marque dispose de cinq antennes d’interférence de phase qui « permettent de détecter avec précision l’emplacement du smartphone ». Une fois son emplacement détecté, une série de 144 antennes transmettre des ondes millimétriques au téléphone par formation de faisceaux.

Cela ne sert à rien si le smartphone ne possède pas de système de réception, bien sûr. C’est pourquoi Xiaomi a développé un « ensemble d’antennes miniaturisées » avec un antenne balise et une série de 14 antennes de réception intégrées. Le premier transmet des informations de position « à faible consommation d’énergie ». Ces derniers convertissent le signal d’onde millimétrique en énergie électrique à travers un circuit redresseur.

Fondamentalement Xiaomi convertit les ondes millimétriques en énergie électrique. Selon Xiaomi, sa technologie est actuellement capable de charger à distance plusieurs appareils en même temps avec une puissance de cinq watts dans un rayon de cinq mètres. Ce n’est pas la vitesse de chargement la plus rapide au monde, mais c’est un chiffre des plus intéressants pour une technologie aussi naissante.

Bien que Mi Air Charge ait beaucoup de sens sur les téléphones mobiles, car il pourrait être en mesure de charger le téléphone si nous le laissons sur la table, par exemple, la société chinoise explique que peut fonctionner avec des montres intelligentes, des bracelets et d’autres appareils portables. En fait, Xiaomi envisage un avenir dans lequel tous les haut-parleurs, lampes de bureau et autres petits appareils IoT fonctionneront sans câbles. Cependant, il ne faut pas oublier que pour le moment, cette technologie est une promesse et non un produit commercial, il est donc préférable d’attendre que l’entreprise la lance, si jamais elle le fait.

Motorola montre aussi ses dents

Xiaomi n’est pas le seul fabricant à avoir montré sa technologie de chargement sans fil à distance. Motorola a également partagé une vidéo sur Weibo dans laquelle il montre sa technologie. D’après ce que nous avons pu voir, le système est moins complexe que Xiaomi.

Il s’agit d’une sorte de dispositif de charge qui est placé sur la table. Pour que ça marche, le mobile doit être en ligne droite par rapport au chargeur, c’est-à-dire juste en face et à une distance ne dépassant pas un mètre.

Il semble qu’il puisse être utilisé avec plusieurs appareils en même temps, mais Motorola n’a pas divulgué la vitesse de chargement. De plus, contrairement à ce que promet Xiaomi, pour la technologie Motorola, il semble que les obstacles soient un problème, car lorsque vous mettez la main entre la base de charge et le mobile, le processus de charge s’arrête.