Xiaomi prépare deux variantes de sa prochaine bête pas chère

La série Redmi Note 12 se rapproche, et c’est tout ce que l’on sait à leur sujet jusqu’à présent.

Avec la série Redmi Note 11 nouvellement arrivée sur le marché mondial, Xiaomi Il semble déjà avoir en vue la prochaine génération de sa populaire série de smartphones de milieu de gamme.

Une fuite de Weibo main dans la main avec la populaire station de chat numérique « leaker » confirme que Xiaomi prépare au moins deux variantes de la nouvelle famille Redmi Note 12et nous connaissons déjà certaines de ses caractéristiques.

Les deux variantes du Redmi Note 12 auront des caractéristiques identiques

Selon les informations partagées dans la fuite, Il y aura au moins deux variantes du Redmi Note 12connus par leurs codes modèles 22041216C et 22041216UC.

En outre, il a été confirmé que les deux partageront un Écran de 6,6 pouces avec résolution Full HD+, dimensions de 163,64 millimètres de hauteur, 74,29 millimètres de largeur et 8,8 millimètres d’épaisseur. Fait intéressant, le la capacité de la batterie sera différenteavec 4300 mAh pour le modèle avec le code 22041216UC et 4980 mAh pour le 22041216C.

Compte tenu de l’histoire de l’entreprise, il est fort probable que le modèle avec la batterie de plus faible capacité a un système de charge plus rapide. Vous pouvez également équiper un processeur plus puissant que l’autre modèle.

En ce sens, il se murmure que les appareils pourraient avoir le Puces MediaTek Dimensity 1300 et Dimensity 8000se positionnant ainsi comme deux des mobiles les plus puissants du segment moyen de gamme abordable.

La présentation des appareils serait prévue pour mai prochainBien que, comme d’habitude, sera présenté en premier en Chine, avant de faire le grand saut vers le reste des régions du monde. Il est donc probable que nous devrons attendre été pour pouvoir assister à l’arrivée de la nouvelle série Redmi Note 12 sur le marché mondial.

