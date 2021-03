Xiaomi pourrait lancer le premier mobile au monde avec une charge de 200 W

Un « leaker » bien connu affirme que Xiaomi teste déjà sa nouvelle technologie de charge rapide, avec pas moins de 200W, sur un smartphone qui arriverait à la fin de 2021 … 200W? C’est sérieux?

Lorsque l’année dernière, Xiaomi nous a présenté le Mi 10 Ultra pour célébrer son dixième anniversaire, beaucoup d’entre nous se sont arrêtés à ce chiffre du «120» qui a illustré pour la première fois le zoom spatial de votre système photographique, puis aussi un système de charge ultra-rapide jusqu’à 120W jamais vu sur un mobile.

Des chiffres flashy qui accompagnaient la technologie Charge rapide Qualcomm 5, et qu’ils ont promis que nous pourrions charger notre toute nouvelle édition spéciale Xiaomi de 0% à 41% de ses 4500 mAh en seulement 5 minutes, ou faire 0-100% en moins de 25 minutes… Impressionnant, non?

Eh bien, ne soyez pas encore trop surpris, en tant que connaissance leaker a fui que Xiaomi teste déjà des prototypes d’un produit phare qui arriverait la même année 2021, et que offrirait une charge rapide jusqu’à 200W sans avoir transcendé les capacités de la batterie ou tout autre détail.

On ne sait pas en fait s’il s’agit d’une version du Xiaomi Mi 11 avec un patronyme ‘Ultra’, ou un nouveau modèle des familles les plus innovantes du géant chinois, le oublié My MIX qui n’ont pas été renouvelés depuis plus d’un an.

En tout cas, comme on nous l’a dit de GizChina, ce prototype est le smartphone à chargement rapide le plus rapide de la planète, étant en mesure d’offrir des charges complètes de 4500 mAh en 15 minutes ou même moins.

Comment réalisez-vous cet exploit? Eh bien, c’est simple à expliquer et pas tant à comprendre, et c’est ça pour atteindre des charges plus rapides de 55 ou 60 watts, ce que les fabricants mettent en œuvre sont batteries de deux ou plusieurs cellules, qui permettent une charge parallèle jusqu’à 60W les deux parties individuellement, doublant ainsi la vitesse globale de téléchargement.

Nous comprenons que ce serait à nouveau la technologie choisie par Xiaomi, parier même sur 3 ou 4 cellules, bien qu’il reste à voir quel chargeur mural aux performances démoniaques Xiaomi vendrait, quelles températures atteindrait-il pour charger un mobile en seulement 15 minutes.

Oui, le Xioami Mi MIX 4 avance également des détails… Coïncidence?

Eh bien en effet, l’accompagnement de cette nouvelle a également transcendé certains rumeurs sur ce qui serait le premier renouvellement de la famille Mi MIX depuis le début de 2019, qui façonnerait hypothétiquement le Mi MIX 4 et qui devrait intégrer la technologie de la caméra sous l’écran.

Serait en fait Le premier smartphone de Xiaomi avec une caméra cachée sous le panneau, sans mécanismes coulissants ou dispositifs de ce type, pour laisser une façade absolument propre profitez de sa taille pour offrir plus d’écran.

Des sources disent que le travail de Xiaomi se concentre en particulier dans les algorithmes d’optimisationEh bien, comme nous l’avons vu dans le ZTE Axon 20, la technologie fonctionne bien que pas très bien, ce qui montre clairement que il y a du travail à faire avant que ce soit rentable dans les mobiles haute performance.

Donc, nous savons déjà que Xiaomi prépare une charge ultra-rapide de 120W, et qui est en cours de test sur un appareil qui arriverait dans la seconde moitié de 2021. De plus, on sait aussi qu’un Mi MIX 4 est au four, et que ce sera le premier Xiaomi avec du matériel haut de gamme et une façade absolument propre pour son écran, sans mécanismes ni pansements.

Personnellement, je ne pense pas que ce soit un hasard, ou quoi? Qu’en penses-tu …?

