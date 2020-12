Xiaomi pourrait encore tordre son catalogue avec une version « Pro + » du Mi 11

La série Mi 11 de Xiaomi pourrait inclure un invité de dernière minute inattendu sous la forme d’un produit phare.

L’arrivée des prochains terminaux haut de gamme de Xiaomi, la série Mi 11, est proche, mais même quelques jours seulement après son lancement, des nouvelles surprenantes comme celle-ci peuvent émerger.

Au début, tout indiquait que Xiaomi se faisait connaître deux nouveaux terminaux, le Mi 11 et le Mi 11 Pro Mais, selon l’initié populaire Digital Chat Station, la fête serait rejointe par un invité de dernière minute inattendu, le Xiaomi Mi 11 Pro + (le nom n’est pas définitif).

Le mystère de la « super grande tasse »

Digital Chat Station commente dans un article sur Weibo que Xiaomi a la série 11 une « super grande tasse » (super grande tasse). En supposant que le Coupe être le Xiaomi Mi 11 et le grande tasse le Mi 11 Pro, la supposée super grande tasse correspondrait à un appareil dont aucune actualité n’a émergé à ce jour fonctionnalités supérieures.

Sans plus d’informations que cela, il est facile d’avoir tendance à penser que ce sont des informations qui sont très prises avec un grain de sel, mais le même informateur (très contrasté dans le secteur) ajoute plus d’informations. Par exemple, il mentionne que le troisième terminal supposé n’aura aucun type de coupure ou de défaut, afin que vous puissiez rivaliser face à face avec le produits phares du reste des entreprises. Tout cela entraînera également une hausse des prix.

Spécifications prévisibles

Comme ce serait une version supérieure du Xiaomi Mi 11 Pro, le Xiaomi Mi 11 Pro + devrait avoir un écran avec résolution 2K et taux de rafraîchissement de 120 Hz. Bien sûr, le processeur Snapdragon 888 ne manquerait pas non plus, bien que cette puce soit commune aux trois appareils de la série Mi 11.

Il y a quelques semaines, nous vous avons informé que les dernières puces Qualcomm intégreraient la prise en charge de la charge rapide de 100 W et que le Xiaomi Mi 11 Pro +, si c’était une réalité, pourrait être le smartphone de choix pour toute nouvelle cette technologie de charge rapide. À cela s’ajouterait, bien entendu, le chargement sans fil, également à grande vitesse.

Enfin, dans la section des prix, Digital Chat Station indique une augmentation évidente du montant à débourser. Il cite le Xiaomi Mi 10 Ultra comme référence et que l’hypothétique Xiaomi Mi 11 Pro + arriverait avec un prix plus élevé, nous pourrions donc parler d’un chiffre planant avec 1000 euros.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂