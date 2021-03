Xiaomi POCO X3 Pro: premières pistes: Snapdragon 870, appareil photo 48 mégapixels et plus

Le Xiaomi POCO X3 Pro sera le premier de sa famille à disposer d’un écran AMOLED et sera présenté le 30 mars.

Le fabricant chinois Xiaomi a déjà préparé le lancement du nouveau terminal de sa marque POCO, un POCO X3 Pro qui aura un processeur Qualcomm Snapdragon 870 et une caméra arrière avec un capteur principal de 48 mégapixels.

Le Xiaomi POCO X3 Pro est peut-être l’un des meilleurs vendeurs de l’année

Nous avons déjà reçu les premières informations sur le Xiaomi POCO X3 Pro, grâce aux gars de My Smart Price, qui nous montrent un terminal où l’écran monte en niveau, un processeur plus puissant et une excellente batterie.

Le Xiaomi POCO X3 est mis à jour vers Android 11 avec MIUI 12

La première grande nouveauté que l’on retrouve dans cette version Pro du succès POCO X3 NFC, que nous avons déjà analysé en profondeur il y a quelques mois, est la technologie de son écran, puisqu’il est le premier de cette marque à avoir un panneau AMOLED, en conservant la résolution Full HD + et, surtout, le taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le moteur de ce nouveau terminal du constructeur chinois sera un nouveau processeur de la société américaine Qualcomm, plus précisément le Muflier 860, un chipset 8 cœurs qui se situerait entre le Snapdragon 855 et le Snapdragon 865, qui arriverait avec le support des nouveaux réseaux 5G et qui arriverait accompagné de deux versions de mémoire RAM de 6 et 8 Go et deux autres options de stockage interne 128 et 256 Go respectivement.

Dans la section photographique, ce Xiaomi POCO X3 Pro disposera d’une quadruple caméra arrière composée de un capteur principal de 48 mégapixels, qui sera accompagné de trois capteurs secondaires, un objectif grand angle, un objectif de profondeur et un objectif macro, dont les caractéristiques n’ont pas encore été révélées.

Au niveau de l’autonomie, la capacité de la batterie que nous avons dans le POCO X3 NFC est maintenue en augmentant un peu sa charge rapide, puisque nous nous retrouvons avec une batterie de 5160 mAh avec une charge rapide de 33 W, par rapport au 30W de son prédécesseur.

Disponibilité et prix

Le Xiaomi POCO X3 Pro sera officiellement présenté le 30 mars prochain en Inde et à partir de cette date, il devrait arriver en Europe dans un court laps de temps.

Lequel choisir? Xiaomi Redmi Note 9 Pro vs Poco X3 NFC (comparaison)

Ce nouveau terminal du géant chinois sera disponible en trois couleurs: bleu, noir et bronze Et, d’après ce qui a été divulgué, leurs prix sur le marché seront les suivants:

POCO X3 Pro 6/128 Go: 21 700 Rs, environ 250 euros pour changer .

. POCO X3 Pro 8/256 Go: 26 100 Rs, environ 300 euros pour changer.

