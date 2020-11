Xiaomi POCO M3: super batterie au prix de la démolition et de la 4G par drapeau

Au milieu de la semaine du Black Friday et déjà presque dans le dernier mois de l’année, ceux de Xiaomi et POCO ont une balle laissée dans la chambre (selon eux, leur “dernier grand événement de l’année”). Encore une fois, c’est un mobile avec lequel ils cherchent à rivaliser de prix en l’ajustant de manière prévenante et sans faire beaucoup de concessions, et ils le font avec le nouveau PETIT M3.

Un mobile d’entrée de gamme de milieu de gamme qui trouve sa place parmi les options 4G et qui vient avec un design saisissant et des couleurs décontractées. En fait, il est assez différent du POCO M2, étant plus basique et surtout dès le départ au marché international.

Fiche technique Xiaomi POCO M3

Xiaomi POCO M3 écran 6,53 pouces FullHD +

Contraste 1500: 1

Luminosité 400 nits

Verre Gorilla 3 Processeur Qualcomm Snapdragon 662

GPU Adreno 610 RAM LPDDR4X 4 Go Espace de rangement 64/128 Go (UFS 2.1 / UFS 2.2) + microSD (jusqu’à 512 Go) Caméra arrière 48 MP f / 1,79

Macro 2 MP f / 2.4

2 MP de profondeur f / 2,4 Caméra frontale 8 MP f / 2.05 Batterie 6 000 mAh + 18 W Système opératif Android 10 + MIUI 12 pour POCO Connectivité 4Gm 2,4 GHz / 5 GHz WIFI, Bluetooth 5.0 Dimensions et poids 162,3 x 77,3 x 9,6 mm

198 grammes Autres Stéréo, jack 3,5 mm, double SIM, capteur IR, radio Prix 4 Go + 64 Go: 149 euros (129 euros jusqu’au 30/11/2020)

4 Go + 128 Go: 169 euros (149 euros jusqu’au 30/11/2020)

Le POCO jaune comme drapeau après un module très leader

L’équipe POCO semble avoir voulu rompre avec les précédents car à l’arrière on voit un module en forme de domino pour la triple caméra, mais à l’intérieur un deuxième module plus grand. De cette manière, la partie supérieure du dos est occupée par ce rectangle noir qui se détache comme un élément sur la finition apparemment rugueuse et antidérapante du polycarbonate, expliquant qu’il est ainsi toujours stable et sans basculement sur une surface plane.

Le lecteur d’empreintes digitales est sur le côté droit laissant l’autre aux boutons de volume. Et soyez prudent, car il intègre Mini-prise 3,5 mm mais ce n’est pas à côté de l’USB type C à la base, mais sur le bord supérieur.

Pour présenter la caméra frontale, nous avons choisi un trou qui est juste au centre de ce visage. L’écran, dont nous allons parler maintenant, est dans des cadres assez réduits sauf dans le cas de celui du bas, le menton habituel.

Une résolution exceptionnelle dans sa gamme de prix

Comme nous l’avons vu dans le M2, le nouveau POCO M3 opte pour ** un écran de 6,53 pouces avec une résolution FullHD +. Il est placé derrière un verre Gorilla Glass 3 et est certifié par le TÜV Rheinland Blue Light Reduction Certification.

C’est un écran plat, pas de courbes sur les côtés de ce panneau, qui a également une luminosité maximale de 400 nits et un rapport de contraste de 1500: 1. Il se démarque que bien qu’il s’agisse d’un mobile avec un prix ajusté et plus basique dans le milieu de gamme, il ne renonce pas à une résolution que l’on arrive à voir dans le haut de gamme moins ambitieux en ce sens.

Une excellente batterie et une charge rapide

Au cœur de ce POCO M3, nous voyons le processeur Qualcomm Snapdragon 662, construit en 11 nanomètres et avec huit cœurs. La mémoire RAM est LPDDR4X 4 Go et il existe deux modèles en fonction du stockage, 64 Go (UFS 2.1) ou 128 Go (UFS 2.2), qui peuvent être étendus avec une microSD jusqu’à 512 Go.

Pour alimenter tout cela et le reste des composants, le POCO M3 prend sa poitrine avec une batterie de 6 000 mAh, un chiffre considérable qui le laisse parmi les plus importants que l’on voit aujourd’hui (avec l’autorisation du Samsung Galaxy M51 et de sa batterie de 7 000 mAh entre autres). Il prend en charge la charge rapide et la charge inversée de 18 W, y compris un chargeur de 22,5 W dans la boîte.

Bien sûr, le POCO M3 sort avec Android 10, sous la couche MIUI 12 de Xiaomi mais avec le lanceur POCO. Et il a un son stéréo avec certification Hi-Res, accompagnant la prise casque que nous avons mentionnée précédemment.

Quant à La photographie, la marque s’engage dans la combinaison la plus basique que l’on voit dans les triples caméras des mobiles d’entrée de gamme et de milieu de gamme, en optant pour la macro et le capteur de profondeur comme caméras auxiliaires:

Appareil photo principal: capteur de 48 mégapixels (1/2 pouces, pixels 0,8 μm) Super Pixel 4 en 1 (1,6 μm), avec objectif 6P avec ouverture f / 1,79 et mise au point automatique.

Caméra macro: capteur 2 mégapixels (pixels de 1,75 μm) et objectif avec ouverture f / 2,4.

Capteur de profondeur: 2 mégapixels (pixels de 1,75 μm) et objectif avec ouverture f / 2,4.

Taille de pixel de 1,75 μm, f / 2,4

Caméra frontale: capteur 8 mégapixels (pixels de 1,12 μm) avec objectif à ouverture f / 2,05

De plus, il possède les fonctions déjà courantes comme le mode nuit et il peut enregistrer au ralenti à 120 cadres par seconde. Il intègre également Movie Frame, un mode que nous voyons dans les vidéos des téléphones mobiles Xiaomi depuis un certain temps.

Versions et prix du Xiaomi POCO M3

Le nouveau POCO M3 sera disponible à partir d’aujourd’hui et avec une offre de lancement. Le prix de départ officiel est 149 euros pour la variante avec 4 Go et 64 Go et 169 euros pour le 4 Go + 128 Go, mais entre le vendredi 27 et le lundi 30 novembre, ils peuvent être obtenus pour 129 et 149 euros respectivement.

En ce qui concerne la couleurs, le nouveau POCO M3 sera disponible en Cool Blue (bleu), POCO Yellow (jaune) et Power Black (noir). C’est un produit de vente en ligne, et nous pouvons le voir sur le site Web de Xiaomi à partir du 27 novembre et dans les magasins en ligne réguliers Amazon, PcComponentes et le site Web de MediaMarkt à partir du 2 décembre.